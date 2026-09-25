Việt Nam - Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Thủ tướng Mark Carney nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Canada; nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Nguồn: VTV