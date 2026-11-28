Sạt lở bờ sông Tiền làm nhiều hộ dân ở ấp ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long mất đất, mất nhà. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu thay đổi tư duy quy hoạch, đầu tư và quản trị đô thị tại Việt Nam. Kinh nghiệm Canada về tích hợp kịch bản khí hậu vào quy chuẩn xây dựng, tài chính xanh và hạ tầng thấm nước mở ra những hướng hợp tác nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Xây dựng) thông tin, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu thăm và làm việc tại Canada từ ngày 23 đến 27/11 nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị bền vững và triển khai Dự án "Đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu" do Chính phủ Canada tài trợ.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) Trần Ngọc Chính, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Xây dựng Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Tại Ottawa, Gatineau và Toronto, đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các cơ quan liên bang, Liên đoàn các Đô thị Canada (FCM), chính quyền địa phương về quản trị đô thị, thể chế, tài chính xanh và hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện nay, ngập úng, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển và những hiện tượng thời tiết cực đoan đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống đô thị Việt Nam. Trong bối cảnh đô thị hóa tiếp tục mở rộng, yêu cầu đặt ra không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng thoát nước hay gia cố công trình, mà còn phải thay đổi cách tiếp cận từ quy hoạch, thiết kế đến quản trị và huy động nguồn lực.

Kinh nghiệm của Canada cho thấy khả năng chống chịu khí hậu cần được tính toán ngay từ khâu xây dựng chính sách và quy chuẩn, thay vì chỉ xử lý hậu quả khi thiên tai xảy ra.

Một trong những kinh nghiệm đáng chú ý từ Canada là việc tích hợp bắt buộc dữ liệu về các kịch bản khí hậu tương lai vào hệ thống quy chuẩn xây dựng quốc gia. Cách tiếp cận này khác với việc chủ yếu dựa trên số liệu thời tiết lịch sử để tính toán thiết kế công trình, bởi các tiêu chuẩn xây dựng phải tính đến những biến động khí hậu có thể xảy ra trong suốt vòng đời dự án.

Tại buổi làm việc với Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC) và Bộ Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng Canada (HICC), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chia sẻ thực trạng phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đô thị đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội và những thách thức về ngập úng, sạt lở.

Việc đưa dữ liệu khí hậu tương lai vào quy chuẩn có ý nghĩa đối với Việt Nam, khi nhiều đô thị phải đối mặt đồng thời với tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực gia tăng diện tích xây dựng và nguy cơ thiên tai. Nếu quy hoạch và thiết kế hạ tầng chỉ dựa trên điều kiện hiện tại, các công trình có thể không đáp ứng được những biến động khí hậu trong tương lai, làm tăng chi phí sửa chữa, nâng cấp và khắc phục thiệt hại.

Phía Canada cũng chia sẻ kinh nghiệm điều phối phát triển đô thị vượt qua ranh giới hành chính. Tại Ủy ban Thủ đô Quốc gia Canada (NCC) và Cơ quan Công viên Quốc gia Canada (Parks Canada), đoàn công tác tìm hiểu mô hình quản lý không gian đô thị liên quan đến hai tỉnh bang Ontario và Quebec.

Điểm đáng chú ý là cơ chế phối hợp đa cấp, trong đó quy trình phê duyệt thiết kế cấp liên bang giúp bảo đảm các công trình hạ tầng và cảnh quan tuân thủ những tiêu chuẩn quy hoạch bền vững. Kinh nghiệm này gợi mở cách tiếp cận quản lý đô thị theo không gian chức năng, tăng cường phối hợp giữa các địa phương, nhất là tại những khu vực đô thị mở rộng hoặc có hệ thống hạ tầng liên vùng.

Đối với Việt Nam, vấn đề phân cấp thẩm quyền và xác định trách nhiệm giữa các cấp chính quyền cũng được đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại cuộc làm việc với Liên đoàn các Đô thị Canada (FCM), Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và Chủ tịch FCM Tim Tierney trao đổi về kinh nghiệm phân cấp quản lý đô thị, cũng như định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Hai bên tập trung vào các giải pháp tăng khả năng chống chịu trước lũ lụt, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển, đồng thời nhất trí phối hợp triển khai dự án "Đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu" do Chính phủ Canada tài trợ.

Bên cạnh quy hoạch và quản trị, nguồn lực tài chính là điều kiện quan trọng để các địa phương triển khai giải pháp thích ứng. Canada giới thiệu mô hình Quỹ Đô thị Xanh (GMF) và Sáng kiến Lãnh đạo địa phương thích ứng biến đổi khí hậu (LLCA), cùng Chiến lược Thích ứng Quốc gia gồm 5 lĩnh vực và 23 chỉ tiêu.

Những mô hình này cho thấy vai trò của các công cụ tài chính và cơ chế hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chuyển hóa mục tiêu thích ứng khí hậu thành chương trình, dự án cụ thể. Đây là kinh nghiệm có thể tham khảo khi Việt Nam tìm kiếm cơ chế huy động vốn cho hạ tầng xanh, công trình chống chịu thiên tai và nâng cấp hệ thống đô thị.

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) Cynthia Termorshuizen, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác cấp trung ương trong lĩnh vực đô thị và giao thông, tăng cường kết nối các đô thị hai nước, góp phần triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada.

Cùng với quy hoạch và thể chế, kinh nghiệm của Canada trong phát triển hạ tầng xanh, quản lý chất thải và giảm phát thải cho thấy khả năng chống chịu của đô thị không chỉ phụ thuộc vào các công trình quy mô lớn, mà còn đến từ những giải pháp kỹ thuật và mô hình quản lý môi trường đồng bộ.

Tại Gatineau và Ottawa, đoàn công tác tìm hiểu mô hình quản lý chất thải rắn theo nguyên tắc 3RVE, gồm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và chôn lấp. Trong đó, Gatineau áp dụng đồng bộ phí chôn lấp 36 CAD mỗi tấn, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và tiền cọc - hoàn trả bao bì, với tỷ lệ thu hồi bao bì trên 85%.

Thành phố này cũng tổ chức phân loại rác bắt buộc thành ba nhóm tại nguồn và vận hành hệ thống trạm sinh thái, đạt tỷ lệ tái chế trên 70%. Việc kết hợp các công cụ kinh tế với quy định phân loại và thu hồi chất thải góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa tham khảo đối với các đô thị Việt Nam, nơi áp lực chất thải rắn gia tăng cùng tốc độ đô thị hóa. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thu gom và xử lý cuối nguồn, kinh tế tuần hoàn đòi hỏi thay đổi từ khâu sản xuất, tiêu dùng đến phân loại, tái sử dụng và tái chế.

Tại Toronto, đoàn trao đổi với các cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị chống chịu khí hậu và lộ trình Net Zero vào năm 2040. Lộ trình tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm xây dựng, giao thông vận tải và chất thải rắn, cho thấy mục tiêu giảm phát thải cần được triển khai đồng thời trên nhiều lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường đô thị.

Một giải pháp kỹ thuật khác được đoàn khảo sát là công nghệ mặt đường rỗng thấm nước của Công ty Công nghệ PurePave, phục vụ mô hình "đô thị bọt biển". Công nghệ sử dụng đá granit tự nhiên kết hợp chất kết dính polymer sinh học và cảm biến IoT ngầm, hướng đến tăng khả năng thấm nước, hỗ trợ quản lý nước mưa và giảm áp lực lên hệ thống thoát nước đô thị.

Cùng đó, đoàn đã trao đổi về khả năng ứng dụng giải pháp này tại các khu vực có nền đất yếu, đô thị ven biển ở Việt Nam, đồng thời tìm hiểu triển vọng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Nếu được đánh giá phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và yêu cầu kỹ thuật trong nước, những giải pháp tương tự có thể bổ sung cho hệ thống hạ tầng thoát nước truyền thống, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, chuyến công tác tại Canada mở ra nhiều hướng phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp hai nước. Các nội dung hợp tác tập trung vào quy chuẩn xây dựng thích ứng khí hậu, quản trị đô thị, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển giao công nghệ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh tế tại các đô thị, việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế cần gắn với điều kiện thực tế của Việt Nam. Từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến quản lý chất thải và huy động nguồn lực, mục tiêu chung là chuyển từ tư duy ứng phó sau thiên tai sang chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm phát triển đô thị bền vững trong dài hạn.