Việt Nam cần thêm những dòng vốn dài hạn cho quỹ đạo tăng trưởng

Huy động nguồn lực cho những dự án dài hạn

Năm 2026 mở ra giai đoạn mới trong tiến trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với yêu cầu về năng suất, chất lượng và hiệu quả phân bổ nguồn lực, bài toán huy động vốn đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị Đầu tư Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 2026 - Techcombank Investment Summit 2026 với chủ đề “Việt Nam phồn vinh kiến tạo và trao truyền giá trị qua thế hệ” tổ chức ngày 19/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, năm 2026 là năm bắt đầu đi vào một giai đoạn mới, làm cơ sở thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Thống đốc, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần có bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, thể chế và đặc biệt là hiệu quả phân bổ nguồn lực. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục là nền tảng để củng cố niềm tin và tạo sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư. Việc kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định lãi suất, tỷ giá và các cân đối lớn giúp nhà đầu tư giảm rủi ro, dự báo chính xác hơn về chi phí cũng như hiệu quả đầu tư.

“Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm mục tiêu đảm bảo cân đối lớn kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định”, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định.

Một trong những điều kiện quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, gồm giao thông, năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi số, công nghệ số. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi lượng vốn lớn, trong khi thời gian triển khai và hoàn vốn thường kéo dài. Vì vậy, bên cạnh vai trò dẫn dắt của đầu tư công, Việt Nam cần huy động hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân, các nhà đầu tư có tổ chức, thị trường vốn trong nước và đặc biệt là các dòng vốn dài hạn từ quốc tế.

Trong bối cảnh đó, vai trò của hệ thống ngân hàng cũng được đặt trong yêu cầu mới. Theo Phó Thống đốc, ngân hàng không chỉ là bên cung cấp tín dụng mà cần từng bước trở thành đối tác tài chính toàn diện, có khả năng tư vấn, cấu trúc và thu xếp giải pháp vốn phù hợp với từng dự án. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao năng lực thẩm định, quản trị rủi ro, tài trợ hợp vốn và kết nối nguồn vốn trong nước với quốc tế.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cũng nhấn mạnh, nhu cầu phát triển cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, qua đó mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. “Một hệ sinh thái tài chính đa tầng, minh bạch và vận hành hiệu quả sẽ góp phần giảm áp lực kỳ hạn lên hệ thống ngân hàng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những cái tác động, biến động của bên ngoài”, ông Cảnh nhận định.

Quan điểm được Phó Thống đốc nhấn mạnh là tăng trưởng nhanh cần đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô; huy động vốn lớn cần đi cùng với kỷ luật thị trường; đổi mới sáng tạo cần đi cùng với quản trị rủi ro.

Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 - Techcombank Investment Summit 2026.

Từ góc nhìn của định chế tài chính, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu và khả năng phục hồi trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Theo ông, những cải cách và khoản đầu tư đang triển khai mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế, được thúc đẩy bởi hạ tầng, công nghệ, sự chuyển dịch công nghiệp và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp người dân có mức thu nhập cao.

Hạ tầng và dịch vụ tài chính, theo Tổng Giám đốc Techcombank, là những lĩnh vực có nhiều cơ hội tăng trưởng. Ông cho biết các dự án hạ tầng đang được đẩy nhanh, thể hiện qua số lượng dự án được triển khai trong khoảng một năm trở lại đây, trong đó có những đợt khởi công lớn với hàng trăm dự án.

Từ yêu cầu đầu tư này, vấn đề vốn được đặt ra ở quy mô lớn hơn. Theo ông Jens Lottner, nếu Việt Nam đi theo quỹ đạo tăng trưởng GDP 10%, nhu cầu hình thành vốn có thể lên tới khoảng 1.100 tỷ USD. “Có một điều rất rõ ràng: chúng ta không thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng này nếu không huy động được lượng vốn lớn hơn rất nhiều so với hiện nay”, ông Jens Lottner nói.

Riêng phát triển hạ tầng và chuyển đổi cấu trúc mô hình kinh tế theo hướng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, theo ông, cần khoảng 500 tỷ USD trong 5 năm tới.

Ngoài hạ tầng, nhu cầu vốn còn đến từ kinh tế số, các trung tâm dữ liệu, phát triển bất động sản và đô thị hóa. Đây được ông Jens Lottner nhìn nhận là những lớp cơ hội đầu tư trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam.

Mở rộng kênh vốn cho chu kỳ đầu tư 10 - 15 năm

Theo Tổng Giám đốc Techcombank, Việt Nam hiện có các kênh vốn truyền thống như tín dụng và trái phiếu. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng cũng có thể mở thêm dư địa thu hút dòng vốn quốc tế, với quy mô được ông ước tính có thể ở mức 6 - 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho hạ tầng và các dự án đầu tư dài hạn đòi hỏi nhiều hơn những kênh vốn hiện có. Đặc biệt, các dự án kéo dài 10 - 15 năm cần những công cụ tài chính có kỳ hạn và cấu trúc phù hợp.

“Chúng ta cần nhiều vốn cổ phần hơn, cần có các đợt IPO để doanh nghiệp có thể huy động vốn chủ sở hữu thực sự. Chúng ta cần trái phiếu hạ tầng kỳ hạn dài và nhiều giải pháp tài chính cấu trúc khác để có thể tài trợ cho những khoản đầu tư kéo dài 10 - 15 năm”, ông Jens Lottner cho hay.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ tại hội nghị.

Bên cạnh đó, theo CEO Techcombank, các tài sản hiện hữu có dòng tiền rõ ràng và khả năng dự báo có thể được tập hợp thành những sản phẩm để thu hút nhà đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn vốn cho các dự án hạ tầng mới.

Các công cụ như quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (asset-backed securities) cũng được ông đề cập như những hướng có thể xem xét trong quá trình mở rộng các kênh huy động vốn.

Một hướng khác được Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh là vai trò của các Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) trong dẫn dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam, qua đó hỗ trợ nhu cầu vốn cho nền kinh tế mà không làm xáo trộn hệ thống trong nước.

Cùng với nhu cầu đầu tư vào hạ tầng và chuyển đổi kinh tế, ông Jens Lottner cho rằng sự gia tăng thu nhập của người dân cũng có thể mở ra một lớp cơ hội mới cho thị trường tài chính. Khi GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 - 6.000 USD, người dân bắt đầu có khả năng dành một phần thu nhập cho tiết kiệm, kéo theo nhu cầu đối với quản lý tài sản, bảo hiểm và các sản phẩm đầu tư.

Theo ông Jens Lottner, câu hỏi đối với nền kinh tế hiện nay không chỉ nằm ở việc liệu quỹ đạo tăng trưởng cao có xảy ra hay không, mà còn là xác định những lĩnh vực có triển vọng và cách thức tham gia vào quá trình đó.

Ở góc độ chính sách, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, nhu cầu vốn lớn cho hạ tầng và các dự án dài hạn đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của đầu tư công, khu vực tư nhân, nhà đầu tư có tổ chức, thị trường vốn trong nước và nguồn vốn quốc tế.

Còn ông Jens Lottner cho rằng, để đáp ứng quy mô vốn cần thiết cho quỹ đạo tăng trưởng cao, thị trường cần thêm vốn cổ phần, trái phiếu hạ tầng kỳ hạn dài và các giải pháp tài chính cấu trúc.

Cùng với yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bài toán huy động và phân bổ nguồn vốn đang được đặt trong một không gian rộng hơn: không chỉ đáp ứng nhu cầu tín dụng trước mắt, mà còn tạo dựng các kênh vốn phù hợp với những dự án có chu kỳ đầu tư dài và quy mô lớn.