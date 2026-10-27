Việt Nam cần phát triển nguồn chuyên gia lĩnh vực tài chính
Ngày 27-10, tại TPHCM, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức phiên thảo luận “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Phiên thảo luận tập trung phân tích những rào cản khiến ASEAN chưa khai thác hết lợi thế thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực sản xuất khu vực.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/viet-nam-can-phat-trien-nguon-chuyen-gia-linh-vuc-tai-chinh-post878738.html