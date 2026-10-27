Việt Nam cần phát triển nguồn chuyên gia lĩnh vực tài chính

Sau 9 tháng năm 2026, Sacombank giảm hơn 4.200 nhân sự, tương đương 25,4% lực lượng lao động so với cuối năm 2025. Dù chi phí nhân viên giảm, mức giảm này thấp hơn đáng kể tốc độ thu hẹp nhân sự, trong khi lợi nhuận quý III vẫn đi xuống, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy.