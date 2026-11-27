Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong dài hạn, Việt Nam cần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào sản xuất sang nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn. Đây là nhận định của ông Jens Ruebbert, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) (Đức), Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN.

Cảng Quy Nhơn là Cảng tổng hợp quốc gia, nằm trong Vịnh Quy Nhơn, rất thuận lợi cho tàu neo đậu và xếp dỡ hàng quanh năm. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Ruebbert đánh giá tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong nhiều năm qua rất ấn tượng và được duy trì tương đối ổn định. Kể từ năm 2000, quy mô nền kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới không ngừng được nâng lên. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến năm 2030, quy mô kinh tế Việt Nam sẽ vượt 600 tỷ USD. Điều này cho thấy đà phát triển của Việt Nam không chỉ mang tính chu kỳ mà ngày càng được củng cố bởi những yếu tố nền tảng.

Từng có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông Ruebbert cũng có những hiểu biết nhất định về văn hóa và lịch âm của người Việt. Liên hệ với năm Bính Ngọ 2026, còn gọi là năm Ngựa Lửa, ông cho rằng hình tượng này gợi lên nguồn năng lượng mạnh mẽ, sự chuyển động nhanh và những thay đổi lớn. Theo ông, điều đó phần nào phản ánh quá trình phát triển của Việt Nam, một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đang đồng thời triển khai nhiều dự án và những chuyển đổi trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phải biết điều tiết nguồn năng lượng này, kiểm soát rủi ro và bảo đảm quá trình phát triển diễn ra hiệu quả, bền vững.

Nhìn lại hơn hai thập niên qua, cơ cấu kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi rõ nét. Theo vị chuyên gia Đức, vào những năm 2000, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam, thì hiện nay, công nghiệp hóa đã trở thành một trong những động lực chính của tăng trưởng. Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế có mức độ hội nhập thương mại quốc tế cao trên thế giới. Hoạt động thương mại và đầu tư đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế. Việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đã góp phần mở rộng thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ qua cơ cấu xuất khẩu. Ông Ruebbert cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần trong 10 năm qua, đạt 473 tỷ USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng từng bước thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị cao hơn. Nếu trước đây dệt may và điện thoại là những mặt hàng xuất khẩu nổi bật, thì hiện nay máy tính, thiết bị điện tử và máy móc ngày càng đóng vai trò quan trọng. Theo ông, xu hướng này cho thấy Việt Nam đang từng bước nâng cấp năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, ông Ruebbert nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 50,4 tỷ USD, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21 tỷ USD. Theo ông, dòng vốn FDI thực hiện duy trì tương đối ổn định qua các năm, còn các cam kết đầu tư mới tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai.

Sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam cũng được thể hiện qua mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU – ASEAN, tổ chức quy tụ khoảng 60 tập đoàn đa quốc gia của châu Âu có hoạt động hoặc quan tâm đến thị trường ASEAN, ông Ruebbert dẫn kết quả khảo sát thường niên về tâm lý doanh nghiệp do Hội đồng thực hiện, cho biết Việt Nam đứng đầu danh sách các điểm đến được doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á. Có 64% số doanh nghiệp được hỏi bày tỏ mong muốn mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng mong muốn Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hơn nữa sự hiện diện và mức độ gắn kết với khu vực, bên cạnh khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có.

Đề cập quan hệ kinh tế Việt Nam-Đức, ông Ruebbert cho rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của Đức, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, trong đó Đức nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Việt Nam, còn xuất khẩu của Đức sang thị trường Việt Nam vẫn có dư địa mở rộng. Hiện Việt Nam đứng thứ 21 trong số các thị trường xuất khẩu của Đức. Vì vậy, hai nước cần tiếp tục khai thác tiềm năng trong thương mại, đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Dây chuyền sản xuất mô đun camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới, ông Ruebbert cho rằng Việt Nam đang có cơ hội từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh các doanh nghiệp tìm kiếm thêm địa điểm sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường và nâng cao khả năng ứng phó với biến động, Việt Nam có điều kiện thu hút thêm dòng vốn đầu tư và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế. Bên cạnh đó, bán dẫn và kinh tế số đang nổi lên như những lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với dòng vốn FDI, chương trình cải cách sâu rộng hiện nay cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đó, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Ông lưu ý chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đang tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn và công nghệ nước ngoài. Khoảng cách về năng lực đổi mới sáng tạo cũng là vấn đề cần quan tâm, trong khi chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển còn thấp hơn một số nước trong khu vực, bất chấp những mục tiêu đầy tham vọng.

Theo ông Ruebbert, để khắc phục những hạn chế này, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hệ thống quy định, nâng cao hiệu quả quản trị và đẩy mạnh cải cách. Áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khác trong ASEAN, khi các nền kinh tế này đều đang nỗ lực phát triển và nâng cao vị thế. Vì vậy, dù đã hội nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam vẫn cần tiến thêm một bước: chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào sản xuất sang nền kinh tế lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Quá trình này đòi hỏi nguồn lực đầu tư, năng lực quản trị rủi ro và sự kết nối tài chính xuyên biên giới ngày càng hiệu quả.

Ông Jens Ruebbert nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng phát triển vượt ra ngoài vai trò một địa điểm sản xuất thay thế trong khu vực. Để khai thác tiềm năng đó và duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cấp năng lực công nghiệp, phát triển thị trường trong nước và tạo dựng nền tảng vững chắc hơn cho đổi mới sáng tạo.