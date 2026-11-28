GS Nguyễn Đức Khương (Chủ tịch AVSE Global, Thành viên cấp cao tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh). Ảnh: AVSE.

Giai đoạn 2026-2045 được xem là chặng đường có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo nhận định từ GS Nguyễn Đức Khương (Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu - AVSE Global, Thành viên cấp cao tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, từ dựa vào lao động giá rẻ, vốn đầu tư và khai thác lợi thế sẵn có sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

GS Nguyễn Đức Khương vừa có buổi chia sẻ trực tuyến với báo chí trước thềm Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026), với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”.

Muốn đứng trên vai người khổng lồ phải có nội lực

Những biến động của thế giới trong một thập kỷ qua đã cho thấy sự phân mảnh về mặt địa chính trị cũng như hệ sinh thái của kinh tế - công nghệ. Là một nước đang phát triển, Việt Nam có những cơ hội nhất định để tận dụng thành quả công nghệ, mở ra một lối đi tắt để đón đầu các xu hướng mới thông qua hợp tác quốc tế. Theo một cách nói khác, Việt Nam có thể đứng trên vai những người khổng lồ.

Theo GS Nguyễn Đức Khương, để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần có nội lực vững chắc. Ông ví trên vai người khổng lồ luôn có những cơn gió lớn.

Lĩnh vực điện tử tại Việt Nam vẫn cho thấy nhu cầu tuyển dụng lớn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

“Nội lực được thể hiện qua sức khỏe và năng lực phát triển của doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu cũng như các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đây là nền tảng để Việt Nam có khả năng hấp thụ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và từng bước hình thành năng lực đổi mới sáng tạo của riêng mình”, GS Nguyễn Đức Khương chia sẻ với báo chí.

Muốn "đứng trên vai người khổng lồ" hay đạt hiệu quả trong hợp tác quốc tế, điều quan trọng trước tiên là phải xác định rõ những lĩnh vực công nghệ ưu tiên, gắn với nhu cầu phát triển của từng ngành sản xuất, doanh nghiệp và tổ chức trong nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam có thể chủ động tìm kiếm đối tác thông qua các kênh ngoại giao, mạng lưới chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cách tiếp cận này cũng có ý nghĩa đối với việc giải quyết năm thách thức lớn Việt Nam phải đối mặt trong giai đoạn 2026-2045. Muốn vượt bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam phải nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị trong sản xuất.

Trước áp lực già hóa dân số, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể góp phần bù đắp sự thiếu hụt lao động. Đối với biến đổi khí hậu, hợp tác nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực thích ứng. Trong bối cảnh địa chính trị phân mảnh, đa dạng hóa đối tác công nghệ và thị trường sẽ giảm thiểu rủi ro phụ thuộc. Đặc biệt, để hiện đại hóa thể chế, Việt Nam cũng cần học hỏi kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả điều hành từ các quốc gia phát triển.

Các cửa ngõ để Việt Nam tiến vào năm 2045

Trước những thách thức nêu trên, Chủ tịch AVSE Global đề xuất các cửa ngõ để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển. Đầu tiên là khai thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới thông qua nâng cao năng suất và năng lực công nghệ.

Mức độ tự động hóa tại các nhà máy ở nước phát triển. Ảnh: Reuters.

Song song đó là yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng năng lực công nghệ nội địa. Việt Nam cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu.

Tuy nhiên, công nghệ và thể chế sẽ khó tạo ra bước đột phá nếu thiếu nguồn nhân lực và một thế hệ con người đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Việt Nam cần chú trọng những giá trị rộng hơn gắn với bản sắc, lịch sử, văn hóa và tinh thần công dân. Đại diện AVSE Global chỉ ra điểm cốt lõi là một thế hệ có khát vọng phát triển, biết hợp tác, chia sẻ và cùng nhau đưa doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Cùng với phát triển con người, chuyển đổi xanh và tăng trưởng bao trùm, bền vững cũng phải trở thành một định hướng xuyên suốt. Trước sức ép của biến đổi khí hậu và những tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, chuyển đổi xanh đã trở thành điều kiện để duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuối cùng, hành trình hướng tới năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nền kinh tế khó có thể đạt mức thu nhập cao nếu tiếp tục chủ yếu tham gia vào những công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng thấp.

Các cửa ngõ trên tạo thành một hệ thống điều kiện để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tiến tới mục tiêu năm 2045. Như GS Nguyễn Đức Khương gợi mở, mỗi quốc gia đều có nguồn lực hữu hạn, vì vậy điều quan trọng là phải biết lựa chọn con đường và tối ưu hóa nguồn lực trên hành trình đi tới tương lai.

Những giải pháp trên sẽ tiếp tục được thảo luận sâu hơn tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026 diễn ra vào ngày 11 và 12/12 tại Paris (Pháp). Diễn đàn quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được chọn lọc từ nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia.