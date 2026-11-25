Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại Hội nghị bán dẫn Việt Nam 2026 tại TP.HCM ngày 23/11. Ảnh: Marvell Việt Nam.

Sau 25 năm phát triển, ngành bán dẫn, vi mạch của Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhất định trong việc xây dựng được đội ngũ chuyên gia trong nước. Tuy nhiên, làn sóng AI và nhu cầu tăng đối với chip xử lý, chip nhớ, chip kết nối, năng lực tính toán đòi hỏi nhân lực không chỉ về số lượng hơn mà còn nâng cao chất lượng, khả năng làm chủ công nghệ và tham gia các công đoạn giá trị cao.

AI vừa làm tăng nhu cầu chip chuyên dụng, vừa hỗ trợ thiết kế, kiểm tra và đo kiểm chip, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Xu hướng này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới về nhân lực.

Tại Hội nghị bán dẫn Việt Nam 2026 do Marvell Technology tổ chức ngày 23/11 tại TP.HCM, ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng bán dẫn và AI có mối quan hệ hữu cơ, cùng tạo động lực cho những đột phá công nghệ mới.

Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Marvell Việt Nam

Việt Nam xác định ba định hướng trọng tâm: thiết kế chip; đóng gói và kiểm thử tiên tiến (ATP); và phát triển chip chuyên dụng, lấy ngành điện tử làm thị trường đầu ra. Chiến lược đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn và đầu tư khoảng 30 phòng thí nghiệm tại các trường đại học.

Việt Nam xác định ba định hướng trọng tâm: thiết kế chip; đóng gói và kiểm thử tiên tiến (ATP); và phát triển chip chuyên dụng, lấy ngành điện tử làm thị trường đầu ra. Chiến lược đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn và đầu tư khoảng 30 phòng thí nghiệm tại các trường đại học.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng, năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn như Marvell, Synopsys và Renesas tham gia đánh giá kỹ sư Việt Nam, nhất là khả năng đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong thiết kế chip như kiến trúc sư trưởng. Từ đó, tạo cơ sở để xây dựng bản đồ năng lực nhân lực, xác định khoảng trống kỹ năng và điều chỉnh đào tạo.

Việt Nam cũng cần phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung về vi mạch và AI, để doanh nghiệp, startup và trường đại học cùng khai thác. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cần đi cùng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và các công đoạn có giá trị cao. “Nhà nước kiến tạo để doanh nghiệp phát triển, không phải để quản lý”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH PHỦ

Ở góc độ doanh nghiệp, TS. Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam, cho rằng phát triển ngành bán dẫn đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ, hạ tầng và nguồn nhân lực.

“Để xây dựng một ngành công nghiệp, chúng ta cần nhiều yếu tố khác nhau: công nghệ, cơ sở hạ tầng và con người. Nhưng điều rất quan trọng là làm thế nào để kết hợp tất cả những yếu tố này một cách hiệu quả”, ông Đạm chia sẻ.

Theo ông, doanh nghiệp, trường đại học và Chính phủ cần phối hợp để phát triển nhân lực chất lượng cao và đưa Việt Nam thành một trung tâm quan trọng của hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Trước hết, các bên cần xác định kết quả đã đạt được, sau đó là khoảng trống và kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Vai trò của tập đoàn quốc tế không chỉ là mở rộng nghiên cứu và phát triển (R&D), mà còn chia sẻ chuyên môn, tham gia đào tạo và kết nối nhân lực Việt Nam với các dự án toàn cầu.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho rằng nhu cầu chip xử lý AI, chip nhớ, chip kết nối, năng lực tính toán và hạ tầng trung tâm dữ liệu ngày càng tăng. Đây là thời cơ để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với TP.HCM, yêu cầu đặt ra là phát huy lợi thế về nhân lực, giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, hình thành năng lực trong thiết kế vi mạch, AI và các lĩnh vực chiến lược. Thành phố cần trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế, chuyển hóa tri thức và công nghệ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Từ đó, thành phố xác định bốn nhiệm vụ chính: phát triển nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp; thúc đẩy R&D và đổi mới sáng tạo, ưu tiên thiết kế chip, AI và trung tâm dữ liệu; hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục và phát triển hạ tầng công nghệ; phát triển doanh nghiệp bán dẫn trong nước, tăng liên kết FDI - doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ năng lực nghiên cứu, thiết kế và thương mại hóa sản phẩm.

Theo ông Được, thành phố chuyển từ tư duy hỗ trợ sang chủ động kiến tạo, lấy hiệu quả đầu tư và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp làm thước đo, hướng tới trở thành trung tâm bán dẫn quan trọng của khu vực.

HỢP TÁC ĐỂ BẮT KỊP TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Ông Noam Mizrahi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ của tập đoàn Marvell, nhận định tốc độ vận động của thị trường công nghệ hiện nay ở mức chưa từng có tiền lệ, đặt doanh nghiệp trước áp lực liên tục đổi mới và duy trì vị thế tiên phong. “Chúng ta cần đổi mới, duy trì vị thế tiên phong trong từng lĩnh vực công nghệ và triển khai công việc với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết”, ông nói.

Ông Noam Mizrahi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ của tập đoàn Marvell. Ảnh: Marvell Việt Nam

Đôi khi, doanh nghiệp phải vừa xây dựng cây cầu, vừa bước đi trên chính cây cầu đó. Những nỗ lực như vậy cần có sự hợp tác giữa Chính phủ, giới học thuật và toàn bộ hệ sinh thái.

Theo ông, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp phải vừa xây dựng giải pháp, vừa triển khai và hoàn thiện chúng. “Đôi khi, chúng ta phải vừa xây dựng cây cầu, vừa bước đi trên chính cây cầu đó. Những nỗ lực như vậy cần có sự hợp tác giữa Chính phủ, giới học thuật và toàn bộ hệ sinh thái. Đó cũng chính là mục tiêu của hội nghị lần này”, ông chia sẻ.

Ông Mizrahi cho biết quá trình hợp tác với đội ngũ Marvell tại Việt Nam giúp ông hiểu hơn về hệ sinh thái trong nước. Ông ấn tượng trước tài năng, tinh thần ham học hỏi và khát vọng vươn lên của nhân lực Việt Nam, đồng thời tin tưởng vào triển vọng của hệ sinh thái.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, đánh giá bán dẫn đang giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế hiện đại, từ xe điện, thiết bị di động đến trung tâm dữ liệu và các ứng dụng AI. Vì vậy, bảo đảm chuỗi cung ứng chip có khả năng chống chịu không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn gắn với các ưu tiên an ninh quốc gia.

Theo bà Brown, hợp tác bán dẫn giữa Mỹ và Việt Nam có cơ sở từ những thế mạnh bổ trợ. Các doanh nghiệp Mỹ có lợi thế về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và nguồn vốn dài hạn, trong khi Việt Nam có đội ngũ kỹ sư và cam kết của Chính phủ trong phát triển ngành công nghệ.

"Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cam kết thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và phối hợp với chính quyền thành phố cải thiện môi trường kinh doanh", bà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về kiến trúc hệ thống trên chip cho xe tự lái, đào tạo thiết kế mạch tích hợp, ứng dụng AI trong thiết kế chip, công nghệ đóng gói tiên tiến và phát triển chuỗi giá trị bán dẫn quốc gia. Các phiên thảo luận đề cập cơ hội đưa AI vào toàn bộ chu trình phát triển chip, từ thiết kế đến sản xuất; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu; đồng thời nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ và khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Những vấn đề được đặt ra tại hội nghị cho thấy, cơ hội của Việt Nam trong ngành bán dẫn không chỉ nằm ở khả năng thu hút thêm các tập đoàn công nghệ quốc tế hay mở rộng quy mô đào tạo kỹ sư.

Thách thức lớn hơn là xây dựng đội ngũ có khả năng đảm nhiệm những công việc có giá trị cao, phát triển hạ tầng nghiên cứu đủ sức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.