Ảnh minh họa: Nhật Dương.

Chiều 27/11, phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, đã diễn ra tại Hà Nội.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong những thập niên tới phải dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, nhân tài và đổi mới sáng tạo.

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHẢI DẪN DẮT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong đó, giáo dục đại học không chỉ phục vụ phát triển mà cần tham gia kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển các trường đại học có thứ hạng quốc tế theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, cần có cải cách và đầu tư mang tính đột phá, thay vì chỉ trông chờ vào tốc độ phát triển tự nhiên.

Theo ông Đức, Việt Nam cần tập trung đầu tư trọng điểm để hình thành những cơ sở giáo dục đại học có khả năng làm chủ một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ.

Để thực hiện mục tiêu này, ông đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, thực hiện tự chủ đại học thực chất, toàn diện, tạo điều kiện để các trường chủ động mở ngành đào tạo mới, nhất là những lĩnh vực hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu nhân lực của đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh giáo dục STEM, coi đây là nền tảng quan trọng để đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà khoa học. Ông Đức nhấn mạnh, nhà khoa học phải là một chủ thể quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; kết quả nghiên cứu cần được kết nối với doanh nghiệp, chuyển hóa thành sản phẩm và ứng dụng thực tiễn.

Thứ tư, xây dựng và đầu tư các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học, tạo điều kiện phát triển các hướng nghiên cứu tiên phong, công bố quốc tế chất lượng, đào tạo nhân lực trình độ cao và phát triển sáng chế có giá trị ứng dụng.

Thứ năm, có chính sách trọng dụng, thu hút nhân tài; kịp thời tôn vinh, động viên và bảo đảm điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với những người có đóng góp thiết thực cho đất nước.

GẮN TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Cũng tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết với việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, đặc biệt là sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã thúc đẩy nhiều cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

Cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng thông qua các chính sách miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo đảm bữa ăn nội trú, bán trú và đầu tư trường nội trú tại các xã biên giới. Chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, lộ trình cấp sách giáo khoa miễn phí, học bổng quốc gia và tín dụng ưu đãi cho sinh viên cũng góp phần tạo thêm cơ hội học tập, nhất là đối với học sinh vùng khó khăn và các đối tượng chính sách.

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho rằng về cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cho giáo dục, cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm.

Theo quy định, mục tiêu đặt ra là bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, cần theo dõi đồng thời chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển, trên cơ sở nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn lực. Nguồn vốn, dữ liệu tài chính, đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn trong xác định thứ tự ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Bộ trưởng, cần tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm và tăng cường tính liên kết. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, cần ưu tiên các vùng khó khăn, xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở có thể cùng khai thác, phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Liên quan đến nguồn lực tài chính cho giáo dục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề xuất các định hướng như tập trung hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách, sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm giải trình. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư có trọng tâm và gắn tài chính với chất lượng đào tạo.

Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026, chiều 27/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu hoàn thiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai những chủ trương đã ban hành về giáo dục và giáo dục đại học trong giai đoạn mới. Việc xác định rõ nhiệm vụ là cơ sở để phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối. Thứ trưởng cũng đề xuất phân nhóm cơ sở giáo dục đại học theo sứ mệnh để có chính sách đầu tư phù hợp, gồm ba nhóm: đại học tinh hoa; đại học trọng điểm phục vụ vùng, ngành; đại học đào tạo đáp ứng nhu cầu chung của thị trường lao động.

Trên cơ sở phân nhóm, chính sách hỗ trợ cần gắn với tiêu chí định hướng, mức hỗ trợ và thời hạn cụ thể. Những cơ sở không đạt cam kết cần chấm dứt hỗ trợ, đồng thời bảo đảm cạnh tranh lành mạnh giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Việc phân bổ ngân sách cần hướng tới chất lượng, hiệu quả, gắn với đặt hàng theo kết quả đầu ra. Đặc biệt, cần sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, làm căn cứ tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đào tạo, xác định học phí và thực hiện đặt hàng theo chuẩn đầu ra.

Một định hướng quan trọng khác là đa dạng hóa nguồn thu, giảm dần sự phụ thuộc của các trường vào học phí và ngân sách nhà nước. Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hình thành doanh nghiệp trong trường đại học; khai thác cơ sở vật chất theo đề án cho thuê tài sản công và tham gia các đề tài nghiên cứu theo nhu cầu doanh nghiệp.