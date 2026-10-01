Việt Nam cần câu trả lời sau cú sảy chân trước Thái Lan

Sau thất bại trước Thái Lan, ĐT Việt Nam hiện xếp nhì bảng B với 3 điểm (thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2). Trong khi đó, Thái Lan đã xây chắc ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Tại trận đấu còn lại của bảng đấu, bất ngờ đã xảy ra khi Pakistan lội ngược dòng để cầm hòa Philippines 2-2, khiến cả hai đội bóng này cùng có 1 điểm.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu với Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 không chỉ quyết định tấm vé nhì bảng FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn là bài test bản lĩnh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng dậy sau vấp ngã.

Tuyển Việt Nam cần đứng dậy sau thất bại trước Thái Lan

Cụ thể, chiến thắng trước Pakistan sẽ giúp ĐT Việt Nam tự quyết ngôi nhì bảng B. Nếu chia điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội giữ giữ suất này, tùy thuộc vào kết quả trận Thái Lan gặp Philippines. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến Việt Nam bị chính đối thủ vượt mặt và đối mặt nguy cơ rơi xuống hạng ba chung cuộc.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan không đơn thuần giáng một đòn mạnh vào vị thế của ĐT Việt Nam tại bảng B, mà còn phơi bày hàng loạt 'lỗ hổng' trong lối chơi. Việc lực lượng sứt mẻ khiến tuyến giữa mất hoàn toàn khả năng kiểm soát nhịp độ, trong khi hệ thống phòng ngự bộc lộ sự bị động rõ rệt ở các tình huống chuyển trạng thái và chống phản công.

Đây cũng là những vấn đề mà HLV Kim Sang-sik cần giải quyết trước khi bước vào cuộc đối đầu Pakistan. Đội bóng Nam Á vừa tạo ra bất ngờ trước Philippines khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để giành lại một điểm.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan đi tiếp tại FIFA ASEAN Cup

Pakistan không được đánh giá cao như Thái Lan, nhưng màn trình diễn trước Philippines cho thấy họ vẫn có khả năng gây khó khăn nếu Việt Nam thi đấu thiếu tập trung. Vì vậy, cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là cơ hội để ban huấn luyện kiểm chứng những điều chỉnh sau thất bại trước Thái Lan.

Việt Nam vẫn còn mục tiêu để hướng tới tại FIFA ASEAN Cup 2026. Vị trí thứ hai bảng B sẽ mở ra cơ hội thi đấu thêm một trận vào ngày 5/10, đồng thời giúp đội tuyển có thêm thời gian và đối thủ chất lượng để đánh giá những vấn đề đang tồn tại.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Quan trọng hơn, hai trận còn lại sẽ phần nào cho thấy Việt Nam phản ứng như thế nào sau thất bại trước Thái Lan. Kết quả cuối cùng có thể không phải câu trả lời duy nhất, nhưng cách đội tuyển điều chỉnh và thể hiện trên sân sẽ mang đến những dữ liệu đáng chú ý cho chặng đường tiếp theo.