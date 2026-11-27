Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới” diễn ra ngày 27/11, nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần thay đổi căn bản cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực để tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Theo các chuyên gia, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.450 tỷ USD, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỷ USD. Quy mô vốn rất lớn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa các kênh huy động, phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Chuyên gia cho rằng Việt Nam cần thay đổi căn bản cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực để tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) lưu ý, bài toán không chỉ nằm ở dư địa vay nợ mà còn ở khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ dài hạn. Dư địa tăng trưởng không đơn thuần đến từ việc gia tăng quy mô đầu tư mà còn phụ thuộc vào hiệu suất của mỗi dòng vốn.

Theo ông Quỳnh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi căn bản mô hình phát triển. Nếu 40 năm qua là hành trình thoát nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển thì hai thập niên tới phải là hành trình vươn tới thịnh vượng. Mô hình đã giúp Việt Nam thoát nghèo chưa chắc đã đủ khả năng đưa đất nước đến thịnh vượng.

Áp lực hiện nay đến từ khoảng cách giữa năng lực tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng hai con số, hiệu quả đầu tư chậm cải thiện, già hóa dân số, cùng cuộc đua công nghệ và chuyển đổi xanh. Nếu chậm chuyển đổi, Việt Nam có thể đánh mất cả những lợi thế hiện có.

Để tạo động lực mới, TS Nguyễn Như Quỳnh đề xuất ba hướng chuyển đổi trọng tâm: từ quản lý nguồn lực sang quản trị và tối ưu hóa nguồn lực; từ tăng trưởng dựa vào yếu tố đầu vào sang dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và tài sản vô hình; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị.

Điều quan trọng không chỉ là tăng đầu tư cho công nghệ mà còn phải nâng cao năng suất của các ngành, doanh nghiệp hiện hữu, tái phân bổ nguồn lực vào những khu vực hoạt động hiệu quả hơn và phát triển các ngành có hàm lượng tri thức, công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Chuyên gia cũng đưa ra ba kịch bản phát triển đến năm 2045. Theo đó, nếu cải cách chậm, GDP bình quân đầu người có thể chỉ đạt khoảng 10.000-12.000 USD; kịch bản cơ sở đạt khoảng 18.000-20.000 USD; trong khi đổi mới mạnh mẽ có thể đưa con số này lên 25.000-30.000 USD. Điều này cho thấy chất lượng và tốc độ cải cách có ý nghĩa quyết định đối với trình độ phát triển dài hạn.

Để đáp ứng nhu cầu vốn và tạo động lực tăng trưởng, nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng cần đổi mới đồng bộ chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn và các kênh huy động vốn dài hạn. Trong đó, nguồn lực công cần ưu tiên cho hạ tầng chiến lược, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đầu tư công cần phát huy vai trò vốn mồi, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư. Cùng với đó, cơ chế phân bổ và quản lý kinh phí cho khoa học, công nghệ cần chuyển mạnh theo sản phẩm đầu ra và kết quả đạt được, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam cho rằng, việc đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030, trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đòi hỏi nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn.

“Doanh nghiệp cần nguồn năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có kỹ năng. Các nhà đầu tư cần môi trường kinh doanh thuận lợi, trong khi những dự án có triển vọng cần được tiếp cận nguồn tài chính”, bà Michaela Baur chia sẻ.

Theo bà, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng cần đi cùng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Một quá trình chuyển đổi công bằng, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, tài chính quốc gia không chỉ là nguồn lực bảo đảm cho phát triển mà còn phải trở thành công cụ kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Nhà nước cần chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới và dẫn dắt nguồn lực vào những lĩnh vực nền tảng, chiến lược có tác động lan tỏa lớn.

Như vậy, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Việt Nam không chỉ cần huy động lượng vốn khổng lồ mà còn phải đổi mới cách phân bổ, sử dụng nguồn lực, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng suất của toàn nền kinh tế.