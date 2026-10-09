Việt Nam, Campuchia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các văn kiện hợp tác được lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

- Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030;

- Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia;

- Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia;

- Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam;

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

- Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia công nghệ thông tin Campuchia;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy Svay Rieng.