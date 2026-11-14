Việt Nam – Campuchia tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra từ ngày 14–16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Campuchia; chúc mừng những thành tựu phát triển của nước bạn và tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ, nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia và các nước châu Á – Thái Bình Dương trên trường quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác và sự tham dự Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Quốc vương chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đặc biệt về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế; tin tưởng Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Việt Nam nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia; luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Về phần mình, Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của nhân dân Campuchia.

Quốc vương nhấn mạnh nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh, tái thiết và phát triển đất nước; khẳng định ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước và Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Nhìn lại chặng đường quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đã vượt qua nhiều thử thách lịch sử, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai bên nhất trí tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo mong muốnkỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2027 trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân sâu rộng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Quốc vương, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia; mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn Quốc vương tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ, vun đắp và trao truyền tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia cho các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện.