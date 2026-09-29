Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thoả thuận và cơ chế hợp tác

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường (trái) và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu Vương quốc Campuchia đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2-2026. Quan hệ chính trị - ngoại giao không ngừng được tăng cường thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững ổn định, trật tự ở mỗi nước. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm đạt 8,7 tỷ USD - tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun chúc mừng thành công mọi mặt của Việt Nam cả về đối nội và đối ngoại thời gian qua; nhấn mạnh việc Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao cũng đem lại nhiều lợi ích cho Campuchia thông qua quan hệ thương mại - đầu tư ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Trân trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và sự ủng hộ, giúp đỡ hai nước dành cho nhau qua các thời kỳ lịch sử, Phó Thủ tướng Neth Savoeun đặc biệt đánh giá cao sự gắn kết giữa các tỉnh biên giới và giao lưu nhân dân giữa Campuchia và Việt Nam thời gian gần đây, thể hiện qua tăng trưởng khách du lịch hai chiều và số lượng người dân Campuchia sang Việt Nam khám chữa bệnh ngày càng tăng. Hợp tác trên các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế, tiếp tục đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thoả thuận và cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ, đồng thời cùng nhau chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2027, qua đó nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Cùng ngày, Thứ trường Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Quốc tế Campuchia Ung Rachana, trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.