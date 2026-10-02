Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp bảo vệ, phát huy giá trị Đài Hữu nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Kỳ họp.

Kỳ họp do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đại biểu Campuchia.

Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại Kỳ họp.

Tham gia đoàn đại biểu Campuchia có Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Hành chính công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Ngài Hei Bavy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Về phía Việt Nam, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia đoàn với vai trò Phó Trưởng đoàn.

Phối hợp xây dựng, tu bổ 24 Đài Hữu nghị

Đại diện hai bên ký Biên bản Kỳ họp lần thứ IX.

Tại Kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các nội dung theo Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025 tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả tích cực.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các dự án. Từ năm 2015 đến nay, phía Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc cũng như trang thiết bị, vật chất cho Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia được hai bên xác định là những công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu, gắn với mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Do đó, việc quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các công trình này được xác định là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống và vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Tiếp tục phát huy giá trị các công trình hữu nghị

Đoàn đại biểu Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp lần thứ IX.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thúc đẩy công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; qua đó giúp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của các công trình.

Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt. Tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Kỳ họp lần thứ IX tiếp tục khẳng định sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong bảo tồn những công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa; qua đó góp phần gìn giữ những dấu ấn của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tại Kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ IX, thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.