Việt Nam - Campuchia thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 20 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 9/10, ngay sau lễ đón chính thức tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong cải cách bộ máy hành chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ và nhân dân Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI KINH TẾ, PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ XUYÊN BIÊN GIỚI

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò các cơ chế hợp tác song phương, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặc biệt, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh định hướng từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao lưu nhân dân.

Việc phát triển hợp tác kinh tế phải gắn với giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với Campuchia trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Về giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động kết nối thanh niên, lãnh đạo trẻ, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị và trách nhiệm gìn giữ quan hệ giữa hai dân tộc.

Hai nước sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027", nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027).

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương.

TRAO 6 VĂN KIỆN HỢP TÁC QUAN TRỌNG

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan hai nước trao 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, văn hóa và an ninh.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai bên trao Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại giữa hai Chính phủ.

Về giáo dục, hai nước trao Hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực văn hóa, hai bên trao Bản ghi nhớ về quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về an ninh, hai bên trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia công nghệ thông tin Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy Svay Rieng.

Việc trao các văn kiện được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhằm triển khai các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất.