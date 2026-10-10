Việt Nam - Campuchia thúc đẩy gắn kết kinh tế, mở rộng thương mại và đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, ngày 9/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần tạo động lực mới, củng cố quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, phát triển nhanh và bền vững; nhấn mạnh thành quả phát triển kinh tế của Việt Nam cũng đem lại lợi ích cho Campuchia.

Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hun Sen; đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen trong việc xây dựng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của lãnh đạo, nhân dân Campuchia; nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là nền tảng chính trị vững chắc, định hướng hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, gắn kết lợi ích giữa hai nền kinh tế. Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn của Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có Cuộc gặp hai Đảng; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước.

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển cửa khẩu và cơ sở hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Hai bên cũng khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch và logistics; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen quan tâm, chỉ đạo tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Về quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thúc đẩy giải quyết các khu vực biên giới chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với sở tại và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác đào tạo lãnh đạo trẻ và thanh niên; đẩy mạnh giáo dục về truyền thống hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia” năm 2027, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa ba nước.