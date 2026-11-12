Việt Nam, Campuchia tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương

Ngày 10/11, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11/1953-9/11/2026), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cùng đại diện cán bộ Phái đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ Chhea Keo, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc mừng Đại sứ Chhea Keo. Ảnh: Trường Giang/TTXVN

Trong không khí thân tình, hữu nghị, hai Đại sứ đã cùng ôn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, ba nước Đông Dương từng kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc, giành độc lập, tự do cho mỗi dân tộc.

Hai bên khẳng định Việt Nam và Campuchia đã và đang duy trì sự ủng hộ, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ Campuchia trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được trong thời gian qua, tin tưởng nước này sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Trên tinh thần đó, hai Đại sứ nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Đây được xem là một trong những hướng hợp tác thiết thực, góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến diễn ra tại Phnom Penh trong hai ngày 15-16/11/2026, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực của Campuchia trong hợp tác khu vực và quốc tế.