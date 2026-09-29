Việt Nam - Campuchia: Tăng cường phối hợp thanh tra, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

Chiều 29/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cùng Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken - Ảnh: CP

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa thiết thực để cơ quan thanh tra hai nước trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các định hướng, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ông đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia trong thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành hai nước, trong đó có hai cơ quan thanh tra đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm, phục vụ người dân và doanh nghiệp ở mỗi nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành hai nước, trong đó có hai cơ quan thanh tra đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác - Ảnh: CP

Thông tin về cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của Việt Nam thời gian qua, trong đó có sắp xếp tổ chức bộ máy thanh tra, Thủ tướng cho biết Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tích cực triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trong kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia thường xuyên trao đổi, phối hợp rà soát, đánh giá kết quả và thúc đẩy hơn nữa hợp tác; duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra đối với những lĩnh vực có liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai bên; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; hợp tác ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thanh tra…

Toàn cảnh cuộc tiếp - Ảnh: CP

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken khẳng định các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam – Campuchia.

Thông tin tới Thủ tướng về kết quả chuyến công tác lần này, Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Thanh tra Chính phủ Việt Nam và trân trọng cảm ơn các hoạt động hợp tác, hỗ trợ hiệu quả đối với Bộ Thanh tra Campuchia thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết Bộ Thanh tra Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam, nhất là những nội dung, lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

Bộ trưởng mong Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ủng hộ để hợp tác giữa hai cơ quan đạt được những thành quả lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.