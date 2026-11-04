Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh

Âm nhạc truyền thống, áo dài và những giai điệu của các nước ASEAN cùng hiện diện trong chương trình giao lưu chào mừng Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 đã gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu, tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ trong khu vực.