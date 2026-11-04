Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh
Chiều nay, tại thành phố Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/viet-nam-campuchia-tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-cua-khau-kiem-soat-xuat-nhap-canh-64812