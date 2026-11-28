Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: chinhphu.vn

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia thời gian qua tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, đạt nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục phát huy vai trò trụ cột; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục khởi sắc; hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương ngày càng được mở rộng. Hai Thủ tướng nhất trí cần phát huy hiệu quả hơn nữa những thế mạnh, tiềm năng của mỗi nước để bổ trợ cho nhau, tạo thêm nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận và cam kết cấp cao; cùng phát huy hơn nữa vai trò của các bộ, ngành và địa phương trong triển khai hợp tác; bảo đảm các cam kết, thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, ổn định và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; tăng cường phối hợp phòng, chống các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và lưu thông hàng hóa qua biên giới, khai thác hiệu quả các cơ hội từ thị trường và thế mạnh của mỗi nước, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 20 tỷ USD; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các dự án hợp tác có quy mô lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục nỗ lực tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường bộ kết nối các trung tâm kinh tế lớn của hai nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, năng lượng, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tại Hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Ảnh: chinhphu.vn

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ và các địa phương hai nước, nhằm tăng cường hiểu biết, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967), hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước phối hợp tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027", giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Mekong. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế.