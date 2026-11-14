Việt Nam - Campuchia hướng tới dấu mốc 60 năm quan hệ ngoại giao với động lực phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Campuchia dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận lời mời tham dự Hội nghị. Quốc vương đánh giá sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về tình hình mỗi nước trong thời gian qua và những định hướng phát triển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia, luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam.

Về phần mình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cho biết, ông luôn coi Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của nhân dân Campuchia; nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh dân tộc, tái thiết và phát triển đất nước.

Quốc vương Campuchia nhấn mạnh ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước; khẳng định Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước; nhất trí việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước; duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cùng các cấp; khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai bên cùng kỳ vọng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và giao lưu nhân dân sâu rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc vương, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia, mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; mong muốn Quốc vương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cao quý của mình trong việc gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.