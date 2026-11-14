Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Cùng dự Hội đàm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Tham dự hội đàm có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng hai bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia duyệt đội danh dự.

Năm 2026, hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng cho việc triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bộ. Lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia giữa hai bộ ngày càng nhanh và hiệu quả; đã kịp thời phối hợp xác minh, điều tra, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma tuý. Ngoài ra, hai bên đã phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã; xử lý nhiều yêu cầu phối hợp xác minh, phòng, chống tội phạm của Công an các đơn vị, địa phương hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội đàm.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai bộ, đặc biệt là Nhóm công tác chung phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn và thành công cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia trong năm 2027.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Công an các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Campuchia rà soát, bổ sung hoặc ký kết các biên bản hợp tác song phương phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay. Hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, viễn thông, kết nối hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp hai bên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia ký Kế hoạch hợp tác năm 2027.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2027. Việc ký kết sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công an các đơn vị, địa phương có thời gian triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.