Việt Nam – Campuchia: Cùng quyết tâm hành động, kim ngạch thương mại sẽ sớm chạm mốc 20 tỷ USD

Chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026.

Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp của hai nước. Đại diện Viettel (Metfone), Long Sreng International, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Rithy Group, Vinamilk (Angkor Milk) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã chia sẻ kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: CP

Sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao. Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương mại tự do.

"Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao - Ảnh: CP

Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới và tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay,Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Theo đó, hai Chính phủ cần rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc ở cấp bộ để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời.

Cùng với đó, kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc TPHCM- Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình "một cửa, một lần dừng" tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn...

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba; đồng thời cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới. "Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: CP

Tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới

Về phần mình, nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những lợi thế và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương.

"Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải TPHCM- Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước", ông nói.

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: CP

Bên cạnh đó, ông cho rằng hợp tác du lịch có dư địa phát triển rất lớn và hai bên cần hợp tác chuyên sâu hơn. Năm 2025, khách du lịch Việt Nam sang Campuchia đã đạt hơn 1 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn hàng đầu của Campuchia. Ngược lại, ngày càng nhiều người dân Campuchia chọn Việt Nam là điểm đến du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Campuchia khuyến khích các bộ, ngành, các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn của hai nước tăng cường quảng bá, phát triển các sản phẩm, kết nối các điểm du lịch; đồng thời cùng nhau thu hút khách từ các thị trường thứ ba.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn - Ảnh: CP

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục bảo đảm các nền tảng then chốt cho đầu tư; nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, chuyển dịch từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho dự án trồng cây và chăn nuôi của THACO AGRI tại tỉnh Kratie và Ratanakiri với tổng vốn 648 triệu USD.