Việt Nam cam kết nâng cao năng lực AI, mở rộng hợp tác quốc tế

Tại đây, hội nghị bàn tròn bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI” là hoạt động trọng tâm của VIDW 2026. Hội nghị là diễn đàn để đại diện lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực và ứng dụng AI; đồng thời thảo luận các cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật.

Các đại biểu dự phiên khai mạc VIDW 2026. Ảnh: M.H

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân khẳng định, AI không còn chỉ là một công nghệ mới mà đang làm thay đổi cách các nền kinh tế tăng trưởng, cách chính phủ phục vụ người dân, cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác. AI tạo ra những cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng mang đến những rủi ro mới và những khoảng cách mới.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: M.H

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Việt Nam xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Trong đó, AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam sẽ tập trung vào ba cam kết.

Thứ nhất, tăng cường năng lực AI quốc gia, bao gồm hạ tầng số, nguồn lực tính toán, dữ liệu chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và quan trọng nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng.

Thứ hai, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược và cởi mở. Việt Nam đang phát triển cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro, các quy định và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cùng những chính sách hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và việc ứng dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện. Ảnh: M.H

“Đối với Việt Nam, tự chủ không có nghĩa là làm việc một mình. Tự chủ có nghĩa là xây dựng năng lực để hợp tác với tư cách một đối tác bình đẳng, đóng góp tri thức và chia sẻ giá trị. Giải thưởng lãnh đạo Chính phủ về kết nối số của Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) được trao hôm nay ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong kết nối số và phát triển 5G. Chúng tôi coi giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm, thúc đẩy Việt Nam tiến nhanh hơn và bảo đảm sự phát triển của công nghệ số và AI mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu rõ.

* Tại sự kiện, Bộ KH-CN, đại diện Chính phủ Việt Nam đã nhận Giải thưởng lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) do GSMA trao tặng. Giải thưởng do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn, nhằm tôn vinh Chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính nhận Giải thưởng lãnh đạo Chính phủ năm 2026 do đại diện GSMA trao tặng tại sự kiện. Ảnh: M.H

Giải thưởng lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh 1 quốc gia duy nhất trên toàn cầu. Năm 2026, Việt Nam là quốc gia xuất sắc vượt qua các ứng cử viên để nhận giải thưởng này với thành tích nổi bật về tốc độ internet, phủ sóng 5G và xóa lõm sóng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: M.H