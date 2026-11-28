Hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực.

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, điểm nổi bật qua hai Hội nghị là các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin về kết quả các Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo bứt phá cho hợp tác tiểu vùng. Các nhà Lãnh đạo thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mekong.

Tại Hội nghị CLMV lần thứ 12, với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, các nhà Lãnh đạo đã thống nhất xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027 - 2028, trong đó đẩy mạnh kết nối các hành lang kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực.

Để hiện thực hóa định hướng này, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động thương mại, nhất là các vướng mắc về thủ tục hải quan và chi phí logistics. Đây được xem là những vấn đề thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp các nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin về kết quả các Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Bên cạnh kết nối hạ tầng, chuyển đổi số cũng được xác định là động lực quan trọng để mở rộng không gian hợp tác. Các nhà Lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh; phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông nghiệp CLMV.

Đáng chú ý, hội nghị nhất trí triển khai hai sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất. Với “Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV”, các nước sẽ cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển. “Hành trình di sản 4 nước CLMV” sẽ kết nối những điểm đến như Bagan, Luông Phra-băng, Tràng An và Angkor trong cùng một hành trình, cùng kể câu chuyện nền văn minh sông Mekong.

Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Vinh

Việt Nam cam kết đồng hành cùng các nước xây dựng một tiểu vùng Mekong tự cường, kết nối và thịnh vượng

Tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể.

Cùng với đánh giá những thành tựu đạt được, các nhà lãnh đạo định hướng tương lai cho ACMECS trên cơ sở chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững”.

Các nhà lãnh đạo đồng thời thảo luận về những phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS.

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF).

Kết thúc Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, đối với Việt Nam, việc tổ chức thành công hai Hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kinh tế và kết nối tiểu vùng Mekong, là khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Kết quả của hai hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước.

“Việc cần làm ngay sau hai Hội nghị là đưa những cam kết của các nhà Lãnh đạo vào thực hiện, đồng thời cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai. Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các nước xây dựng một tiểu vùng Mê Công tự cường, kết nối và thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia trên cương vị Chủ tịch CLMV 2027, với Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ACMECS 2027 và với các thành viên để triển khai các định hướng ưu tiên hợp tác” Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.