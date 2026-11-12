Việt Nam – Brazil thúc đẩy hợp tác công nghệ sinh học và nông nghiệp phát thải thấp

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marcelo Paz Saraiva Câmara và đoàn công tác. Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá quan hệ hợp tác hai nước có những bước phát triển tích cực, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược tháng 11/2024.

Về thương mại nông, lâm, thủy sản, hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu từ Brazil nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm như ngô, đậu tương, bông, thịt bò, thịt gia cầm và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang xuất khẩu sang thị trường này các sản phẩm có thế mạnh như thủy sản, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, gạo, rau quả nhiệt đới và nông sản chế biến.

“Năm 2025, kim ngạch thương mại nông, lâm, thủy sản hai chiều đạt khoảng 3,54 tỷ USD; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,09 tỷ USD. Hai bên đã tích cực phối hợp trong công tác kiểm dịch, an toàn thực phẩm và mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại nông sản hai chiều”, Thứ trưởng cho biết.

Theo Thứ trưởng, dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, thể hiện ở việc trao đổi thương mại nông sản chưa cân bằng, một số rào cản kỹ thuật trong tiếp cận thị trường chưa được tháo gỡ triệt để. Bên cạnh đó, hợp tác về đầu tư, chế biến sâu và ứng dụng khoa học - công nghệ, cũng như trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Về mở cửa thị trường, Thứ trưởng đề nghị phía Brazil cung cấp thông tin yêu cầu kiểm dịch thực vật và nhu cầu thị trường đối với sầu riêng, măng cụt, bưởi, chanh leo để Việt Nam lựa chọn sản phẩm ưu tiên, chuẩn bị hồ sơ mở cửa thị trường; đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng Việt Nam đang xuất khẩu như gạo, cà phê và nông sản chế biến.

Với thủy sản, Việt Nam đề nghị Brazil sớm hoàn thiện quy định xử lý nhiệt và thủ tục đăng ký cơ sở xuất khẩu đối với tôm chế biến; giải quyết vướng mắc về mã nhập khẩu đối với tôm có sử dụng phosphate phù hợp tiêu chuẩn Codex; xem xét mở cửa thị trường đối với tôm nguyên con.

Đối với cá tra, Thứ trưởng đề nghị rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu hóa lý chưa cần thiết, bảo đảm cơ sở khoa học, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và giảm chi phí thông quan. Với cá rô phi, hai bên cần phối hợp xử lý các biện pháp hạn chế nhập khẩu, bảo đảm quy định minh bạch, thống nhất, dựa trên đánh giá nguy cơ.

Tiếp lời Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Đại sứ Marcelo Paz Saraiva Câmara cho biết Brazil đang hoàn tất xem xét lại quy định đối với cá đông lạnh xử lý bằng phosphate, trong đó có cá tra. Brazil cũng sẵn sàng chấp thuận phương pháp xử lý nhiệt ở 100 độ C trong sáu giây đối với tôm chế biến chín. Đại sứ ghi nhận đề nghị về tôm nguyên con và sẽ chuyển tới cơ quan chức năng trong nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đầu tháng 11/2026, cơ quan chuyên môn Việt Nam đã thống nhất mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thịt bò và nội tạng đỏ của Brazil. Hồ sơ cơ sở xuất khẩu tiếp tục được xem xét theo quy định. Các sản phẩm khác, đặc biệt bột thịt xương bò, cần được thẩm định thận trọng trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh thương mại, Thứ trưởng đề xuất hai nước tăng cường kết nối các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. Các lĩnh vực được quan tâm gồm chọn tạo giống, công nghệ sinh học, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp phát thải thấp. Trong đó, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh chế biến sâu cà phê được xác định là một trong những ưu tiên trước mắt.

Về vấn đề này, Đại sứ Brazil khẳng định kết nối doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành thực phẩm, là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Do đó, Brazil sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam sản xuất ethanol thông qua chuyển giao kỹ thuật và cung ứng, đồng thời kết nối hợp tác với cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Embrapa.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi rừng nhiệt đới, giám sát mất rừng và cảnh báo cháy rừng bằng vệ tinh; nghiên cứu hợp tác nhiên liệu sinh học, nông nghiệp carbon thấp và thị trường carbon.