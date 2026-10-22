Việt Nam - Bỉ: Mở rộng hợp tác trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị

Vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách

Đó là cảm xúc được Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe bày tỏ trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-16/3/2012. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 12/3/2012, tại Phủ Chủ tịch, sau Lễ đón, Thái tử Philippe đã hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Tại cuộc hội kiến, Thái tử Philippe bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Thái tử Philippe bày tỏ vui mừng khi được cùng gia đình, lần thứ ba trở lại Việt Nam (trước đó, Thái tử đã có 3 lần tới thăm Việt Nam, hai lần đầu là vào năm 1993 và 2003 - PV), được chứng kiến những đổi thay trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam và cảm nhận mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp. Thái tử cho biết lần này đến Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp, với mong muốn làm chuyển biến quan hệ kinh tế hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 12/3/2012, tại Hà Nội, Thái tử Philippe, Công nương Mathilde và Phái đoàn cùng đi đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thái tử Philippe, Công nương Mathilde và các thành viên phái đoàn đã dự buổi giao lưu Khoảng không Vũ trụ vì Tri thức, Tiện ích và Nhân loại - Viễn cảnh tương lai với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát biểu trong buổi giao lưu, Thái tử Bỉ Philippe bày tỏ vui mừng và cám ơn sự chào đón nồng hậu của các bạn Việt Nam đối với Thái tử, Công nương và các thành viên trong đoàn. Thái tử cho biết, Bỉ và Việt Nam là hai nước có mối quan hệ gần gũi và lâu đời, Bỉ sẵn sàng và cam kết giúp Việt Nam khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mình trong các lĩnh vực như xây dựng cầu cảng, công nghệ thực phẩm cũng như giúp Việt Nam đương đầu với quá trình đô thị hóa trong quản lý nước và chất thải…

Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe và Công nương Mathilde đến dự và phát biểu trong hội thảo “ Xã hội và công nghệ không gian “ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (ngày 12/3/2012). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN.

Ấn tượng với những thành tựu công nghiệp hoá, hiện đại hoá vượt bậc của Việt Nam

Đó là chia sẻ của người đứng đầu Vương quốc Bỉ - lúc này đã là Nhà vua Philippe - trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà vua Philippe đã bày tỏ ấn tượng với những thành tựu công nghiệp hoá, hiện đại hoá vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua mà ông là người tận mắt chứng kiến khi đã thăm Việt Nam 4 lần, tự hào Bỉ đã có một phần đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trước đó, trả lời báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam lúc đó, ông Karl Van Den Bossche khẳng định Nhà vua và Hoàng hậu là những người “có ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, dành tình cảm yêu mến cho mảnh đất chữ S”.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde với Việt Nam. “Lần này tuy là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam, nhưng với Nhà vua và Hoàng hậu, thực chất là một lần “trở lại” Việt Nam, trở lại mảnh đất mà Nhà vua và Hoàng hậu đã có nhiều kỷ niệm và tình cảm...”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định: “Việc Nhà vua cùng Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, trong bối cảnh Nhà vua Bỉ rất ít khi thực hiện các chuyến công du đến các nước bên ngoài khu vực châu Âu trong năm, cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Bỉ dành cho Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ nhiều mặt hàng chủ lực, trong đó có giày dép, thiết bị máy tính, hàng dệt may, hàng thủy sản... Ảnh minh họa: Đồng Thúy/TTXVN.

Mở rộng hợp tác trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị

Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973, chỉ hai tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Hơn nửa thế kỷ qua, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ song phương có thêm động lực mới sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde tới Việt Nam năm 2025.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt nhận định, với đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và kim ngạch thương mại song phương ở mức cao, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đánh giá về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ, Đại sứ Pieter Leenknegt cho biết chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde tới Việt Nam hồi tháng 4/2025. Hai nước lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn có các tiếp xúc ở cấp cao nhất. Đây là một chương mới quan trọng, cho thấy tiềm năng còn rất lớn của quan hệ song phương.

Bên cạnh các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bỉ, chuyến thăm còn quy tụ các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước với lãnh đạo các doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ. Những dịp như vậy rất hiếm hoi, là cơ hội để hai bên nhìn lại toàn diện chặng đường đã qua và xác định hướng đi cho thời gian tới.

“Chuyến thăm lần này không chỉ là dịp ghi nhận những thành tựu đã qua mà còn để cùng vạch ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng cho tương lai. Từ năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu đến logistics, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và ngoại giao đa phương, quan hệ đối tác Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và đang bước vào một giai đoạn mới có ý nghĩa chiến lược” - Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh.