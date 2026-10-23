Việt Nam - Bỉ mở rộng hợp tác, tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực mới

Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và gia tăng tin cậy chính trị, đồng thời mở rộng không gian hợp tác nhằm phục vụ thiết thực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai nước còn nhiều dư địa để đưa hợp tác lên tầm cao mới.

Dệt may là một trong những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt cũng nhấn mạnh tính chất đặc biệt của chuyến thăm khi cho rằng đây là một chương mới quan trọng, cho thấy tiềm năng còn rất lớn của quan hệ song phương. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số hiệp định và biên bản ghi nhớ mới, đồng thời làm mới các khuôn khổ hợp tác hiện có để triển khai thực chất hơn.

Bên cạnh các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo cấp cao Bỉ, chuyến thăm còn có các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước với các doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ. Hợp tác song phương cũng sẽ được thúc đẩy thông qua các thỏa thuận với chính quyền liên bang, chính quyền các vùng và cộng đồng của Bỉ, phù hợp với cấu trúc thể chế đặc thù của nước này, cũng như quan hệ đối tác trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.

Kết nối logistics, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh

Nông nghiệp là một trong những trụ cột hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ, với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập từ tháng 10-2018. Hai nước đang triển khai nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật giữa các trường, viện nghiên cứu nông nghiệp; phát triển hệ thống hậu cần đường thủy phục vụ xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang châu Âu.

Cùng với đó, sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ khử mặn, kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh; thúc đẩy triển khai chuỗi logistics lạnh thông minh, hợp tác phát triển ngành ca cao, an toàn thực phẩm… cũng được hai bên quan tâm.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, đã đến lúc hai nước cần khai thác các hướng hợp tác mới, nhất là những lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, logistics và kết nối hàng hải được đánh giá có nhiều triển vọng.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt nhận định, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò cửa ngõ vào ASEAN nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí trên các tuyến hàng hải huyết mạch. Trong khi đó, Bỉ là một trong những trung tâm logistics hàng đầu châu Âu, với hệ thống cảng biển kết nối đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ tới các thị trường tiêu dùng lớn của châu lục. Nếu tăng cường hợp tác về phát triển cảng, logistics thông minh, kết nối vùng nội địa và chuỗi cung ứng xanh, hai nước có thể củng cố hơn nữa vai trò cửa ngõ nối Đông Nam Á với châu Âu.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị hơn 50 năm, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

* Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Bỉ đạt hơn 3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 2,7 tỷ USD, nhập khẩu 0,39 tỷ USD. * Đến hết năm 2025, Bỉ có 104 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ USD. * Từ năm 1977 đến nay, Bỉ đã dành cho Việt Nam gần 300 triệu USD vốn vay tín dụng ưu đãi và viện trợ không hoàn lại, trong đó viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 60%. Nguồn vốn tập trung vào quản lý nguồn nước, tăng cường thể chế, cải cách hành chính, giáo dục và nông nghiệp. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam)