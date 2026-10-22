Việt Nam-Bỉ hợp tác đào tạo, nâng cao chuyên môn cho giáo viên mầm non

Đại diện địa phương đã triển khai dự án TALK chia sẻ kinh nghiệm thực tế với các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Trong hai ngày 21 và 22/10/2026, Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật Vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB) đã phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo chia sẻ các nội dung chuyên môn của dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” (dự án TALK) tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hơn 100 đại biểu tham dự hội thảo đã cùng trao đổi về các sáng kiến được triển khai trong dự án và khả năng vận dụng phù hợp với thực tế giáo dục mầm non tại từng địa phương. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý trường mầm non, chuyên gia giáo dục, đại diện các địa phương triển khai dự án TALK và đội ngũ VVOB.

Được VVOB triển khai từ năm 2022, dự án TALK hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên trong xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non, đặc biệt tại những địa phương có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Hội thảo lần này tập trung chia sẻ những nội dung, phương pháp và kinh nghiệm từ quá trình triển khai TALK với các địa phương ngoài dự án.

Bốn nội dung chuyên môn được đưa ra trao đổi gồm: quan sát trẻ theo quá trình; kỹ năng tiền đọc viết và xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ; lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non; quan sát trẻ theo quá trình trong giáo dục hòa nhập. Chương trình được tổ chức thành các phiên song song để đại biểu tìm hiểu từng nội dung, trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm triển khai trong thực tế.

Đại biểu trao đổi về những nội dung có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với thực tế giáo dục mầm non tại từng địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung vào nội dung quan sát trẻ theo quá trình; kỹ năng tiền đọc viết và xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ. Các phiên chuyên môn đề cập đến việc giáo viên quan sát để hiểu rõ hơn về mức độ tham gia và sự thoải mái của trẻ trên lớp, từ đó xác định các rào cản đối với việc học và thực hiện các điểm hành động để hỗ trợ trẻ đồng thời xây dựng môi trường tạo thêm cơ hội để trẻ nghe, nói và tương tác trong các hoạt động hàng ngày.

Ngày làm việc thứ hai về các nội dung: lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và quan sát trẻ theo quá trình trong giáo dục hòa nhập. Các nội dung tập trung vào vai trò và các kỹ năng của cán bộ quản lý trong hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn tại trường, cũng như việc giáo viên quan sát để nhận diện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của trẻ.

Theo bà Karolina Rutkowska, Trưởng Văn phòng Đại diện VVOB Việt Nam, quá trình triển khai dự án đã cho thấy những thay đổi tích cực trong thực hành của giáo viên, từ việc chú trọng quan sát và theo dõi trẻ đến xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ.

“Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với các địa phương ngoài dự án, để cùng trao đổi cách kết nối các ưu tiên giáo dục quốc gia với nhu cầu và thực tiễn tại từng tỉnh, qua đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo sư phạm trong giáo dục mầm non và hỗ trợ trẻ mầm non được phát triển các kĩ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả,” bà Karolina Rutkowska nói.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chia sẻ các nội dung của dự án TALK tới các tỉnh ngoài dự án tại Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Cô Nguyễn Thị Diệu Thuý, Phó trường phòng Giáo dục mầm non-công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Đợt tập huấn rất hữu ích và mang tính hệ thống cao, từ các nội dung về quan sát đánh giá trẻ, xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ đến sự thay đổi trong công tác quản lý. Chương trình đã truyền cảm hứng giúp cán bộ quản lý tiếp tục thay đổi mạnh mẽ từ tư duy chỉ đạo sang vai trò đồng hành, hỗ trợ, tư vấn và lắng nghe, tôn trọng ý kiến để khuyến khích sự phát triển của đội ngũ.”

Bên cạnh phần hướng dẫn của đội ngũ VVOB, đại diện các địa phương đã triển khai dự án tham gia đồng điều hành, chia sẻ trong toàn bộ các phiên. Kinh nghiệm thực tế tại địa phương được đưa vào thảo luận, từ cách tổ chức hoạt động để giáo viên thực hành quan sát trẻ, xây dựng môi trường giàu ngôn ngữ đến cách cán bộ quản lý hỗ trợ và phản hồi cho giáo viên trong quá trình áp dụng. Những chia sẻ này giúp đại biểu các tỉnh ngoài dự án hiểu rõ hơn một phương pháp được đưa từ nội dung tập huấn vào thực hành tại trường như thế nào, thay vì chỉ tiếp cận về mặt lý thuyết.

Hội thảo kết thúc với phiên toàn thể để đại biểu cùng trao đổi về các bước tiếp theo. Trên cơ sở những phương pháp và kinh nghiệm được chia sẻ, các tỉnh, thành phố có thể xem xét áp dụng những nội dung phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và định hướng phát triển chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại địa phương.

Sau hội thảo, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có thể tiếp tục tham khảo hai bộ tài liệu “Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ” và “Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non”. Các tài liệu đã được thẩm định, chứng nhận đạt yêu cầu sử dụng trong giáo dục mầm non và phát hành theo giấy phép Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0, cho phép sao chép và sử dụng phi thương mại.

Các giáo viên có thể tải tài liệu tại đây: Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ; Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non.

Theo ban tổ chức, việc chia sẻ các sáng kiến của dự án tới các tỉnh, thành phố giúp những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình triển khai dự án tiếp cận thêm nhiều cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Đây cũng là cơ sở để các địa phương tiếp tục trao đổi, lựa chọn và điều chỉnh những phương pháp phù hợp với thực tế, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non./.