Việt Nam - Belarus: Tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại

Ngày 29/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Cộng hòa Belarus Leonid Ryzhkovsky, nhằm trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa hai nước và các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Cộng hòa Belarus Leonid Ryzhkovsky.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp với Belarus.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp với Belarus trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Về hợp tác thương mại, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhận định, mặc dù quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác hai nước.

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Belarus năm 2025 đạt khoảng 80,8 triệu USD, tăng 35,1% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Belarus đạt 26,6 triệu USD, giảm 4,6%; nhập khẩu từ Belarus đạt 54,1 triệu USD, tăng 70,4%.

9 tháng đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 89,67 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Belarus đạt 30,48 triệu USD, tăng 83,9%; nhập khẩu từ Belarus đạt 59,19 triệu USD, tăng 74,7%. Việt Nam nhập siêu từ Belarus 28,70 triệu USD.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Belarus hiện chủ yếu gồm hàng thủy sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác. Việt Nam nhập khẩu từ Belarus chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, linh kiện ô tô và một số sản phẩm công nghiệp.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương theo hướng thực chất và bền vững.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá Belarus có thế mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp và phương tiện vận tải chuyên dụng. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Leonid Ryzhkovsky mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực y tế.

Về phía Belarus, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Leonid Ryzhkovsky bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là cung cấp xe ben tải trọng lớn BELAZ phục vụ hoạt động khai thác mỏ; cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời thúc đẩy hợp tác cung cấp xe cứu thương và các trang thiết bị y tế chuyên dụng lắp đặt trên xe cứu thương.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp Belarus, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại và công nghiệp Việt Nam - Belarus phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.