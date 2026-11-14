Việt Nam - Belarus tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa hai bên - Ảnh: KTNN

Chiều 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác đã làm việc song phương với Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Terekhov, Trưởng đoàn phía Belarus trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng những thành tựu phát triển của Belarus, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhận định sau hơn 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025, hợp tác Việt Nam - Belarus đang đứng trước những cơ hội và động lực phát triển mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai nước đã tổ chức 16 khóa họp Ủy ban liên Chính phủ và tích cực triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 80,8 triệu USD, tăng 35,1%; trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 89,67 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước. Belarus hiện có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 32,2 triệu USD. Những kết quả này cho thấy dư địa hợp tác thương mại, đầu tư và sản xuất chung giữa hai nước còn rất lớn.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho rằng sắp tới, hai bên cần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung cho nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước mong muốn Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Belarus phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó, chú trọng tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Về phía Belarus, Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thương mại, đẩy mạnh xuất nhập khẩu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Ông khẳng định các doanh nghiệp Belarus sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực như sản xuất phương tiện vận tải, hóa dược phẩm và nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng cho biết trong tháng 12/2026, Belarus dự kiến tổ chức Triển lãm hàng hóa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Belarus. Đây sẽ là dịp để quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động nắm bắt cơ hội, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược; Hai cơ quan kiểm toán nhà nước tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan hữu quan của mỗi nước nâng cao hiệu quả quản lý, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại, thương mại và đầu tư.

Đại diện hai bên cùng tin tưởng quan hệ Việt Nam - Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển, thịnh vượng của hai nước và hạnh phúc của nhân dân hai nước.