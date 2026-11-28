Lễ ký biên bản ghi nhớ. (Nguồn: ĐSQ Anh tại Việt Nam)

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và CWT Commodity Logistics (Vương quốc Anh) thống nhất hợp tác phát triển hệ thống kho đáp ứng tiêu chuẩn của sở giao dịch, đồng thời xây dựng quy trình giao nhận đối với các hợp đồng có quy định bàn giao hàng hóa thực tế.

Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu tại Việt Nam và Traydstream (Vương quốc Anh) ký thỏa thuận nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra, xác thực chứng từ thương mại.

Việc hợp tác hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận nguồn tài trợ thương mại. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Anh cũng giới thiệu công nghệ phục vụ giao dịch, thanh toán, lưu kho và giám sát thị trường.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, hợp tác giữa hai nước đã mở rộng từ trao đổi chính sách sang kết nối trực tiếp các cơ quan quản lý, sở giao dịch, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư. Bà khẳng định phía Anh sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Trong quá trình Việt Nam xây dựng khung pháp lý cho thị trường này, ngày 25/11 vừa qua, Chính phủ Anh đã bàn giao cho Bộ Công Thương Sổ tay hướng dẫn phát triển sở giao dịch hàng hóa phái sinh. Tài liệu giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và tổ chức hoạt động của sở giao dịch.

Việc phát triển thị trường hàng hóa phái sinh được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp và người sản xuất chủ động hơn trước biến động giá, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như càphê, gạo, cao-su, hồ tiêu và hạt điều. Thông qua các hợp đồng cho phép xác định giá từ trước, bên bán có thể giảm rủi ro khi giá thị trường đi xuống.

Bộ CôngTthương xác định ba hướng ưu tiên trong phát triển thị trường hàng hóa phái sinh, gồm mở rộng công cụ phòng ngừa rủi ro về giá cho doanh nghiệp và người sản xuất, phát triển các sản phẩm phái sinh gắn với những mặt hàng chủ lực của Việt Nam và hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát, kiểm soát rủi ro để thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, bền vững.