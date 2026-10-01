Việt Nam ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Khung kiến trúc xác định 4 thành phần chính gồm: Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia để giám sát, điều phối và chỉ huy ứng phó sự cố thống nhất; Nền tảng phòng vệ mạng quốc gia, bảo vệ biên giới số và các hệ thống trọng yếu; hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đầu cuối, bảo vệ thiết bị và người dùng; cùng các hệ thống chuyên ngành an ninh mạng thuộc nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia.

Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng, cập nhật các thành phần an ninh mạng trong kiến trúc số của mình, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành đồng bộ.

Khung kiến trúc được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước; doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Ngoài ra, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cũng thuộc phạm vi tham chiếu của Khung kiến trúc.

8 nguyên tắc về Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Theo Quyết định, khung Kiến trúc an ninh mạng quốc gia phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển quốc gia số, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các định hướng, chiến lược bảo vệ an ninh mạng quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an; tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cốt lõi, phản ánh chuyển dịch tư duy từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển". Cụ thể:

Nguyên tắc quản trị dựa trên kết quả;

Nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực;

Nguyên tắc vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First);

Nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ;

Nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp;

Nguyên tắc bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt;

Nguyên tắc thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo;

Nguyên tắc thiết kế kiến trúc.