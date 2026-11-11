Việt Nam bàn giao thêm 1.500 tấn gạo CT16 cho đối tác Cuba

Hai bên ký kết Biên bản bàn giao. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tham dự sự kiện.

Theo biên bản giao nhận ngày 10/11/2026, bên giao là Chi nhánh Công ty TNHH AgriVMA (ZED VMA) do bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc, đại diện. Bên nhận là Công ty Nông nghiệp công nghiệp Ngũ cốc Los Palacios (EAIG), do ông Michel Ballate Camejo, Tổng Giám đốc, đại diện.

Theo đó, bên giao đã bàn giao đủ 1.020 tấn gạo CT16, đóng bao polypropylene (PP) quy cách 50 kg/bao, tỷ lệ tấm 20%. Toàn bộ số gạo này do AgriVMA gieo trồng, thu hoạch, xây xát, đóng gói thành phẩm tại Cuba. Trước đó, AgriVMA đã bàn giao 480 tấn gạo ở tỉnh Sancti Spíritus và tỉnh Granma. Như vậy, tổng số gạo bàn giao lần này là 1.500 tấn.

Theo bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc công ty AgriVMA cho biết, cho đến nay, tổng số gạo mà công ty đã bàn giao cho phía Cuba là 3.500 tấn.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tham quan Nhà máy xay xát mới được AgriVMA hoàn thiện và đưa vào sử dụng, với các máy móc được sản xuất tại Việt Nam. Nhà máy có công suất 2 tấn gạo/giờ. Hiện mỗi ngày nhà máy cho ra khoảng 30 tấn gạo, tương đương khoảng 80% công suất. Đáng chú ý, tỷ lệ thu hồi gạo từ thóc tại nhà máy đạt 58-60%, cao hơn đáng kể so với mức 40-50% của các cơ sở xay xát tại Cuba.

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Lê Quang Long một lần nữa đánh giá cao nỗ lực của AgriVMA trong việc đưa kỹ thuật canh tác lúa của Việt Nam vào sản xuất tại Cuba. Đại sứ nhấn mạnh dự án trồng lúa của AgriVMA là hình mẫu hợp tác nông nghiệp thiết thực, góp phần nâng cao năng lực tự cung ứng lương thực của Cuba.