Việt Nam - Bắc Âu: Mở rộng hợp tác, nâng tầm chuỗi cung ứng

Từ động lực ngoại giao đến cơ hội kinh doanh

Ngày 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”, sự kiện quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với các nước Bắc Âu có thêm những bước phát triển. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Ngày 18/10/2026, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Na Uy và Iceland, ký kết Hiệp định Thương mại tự do tại Hà Nội. Ngày 20/10, Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ngài Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, trò chuyện cùng Ông David Tuan Anh Nguyen, Giám đốc Điều hành NordCham Việt Nam.

Trên nền tảng đó, diễn đàn tập trung thảo luận cách chuyển động lực hợp tác thành cơ hội kinh doanh cụ thể, từ đầu tư dài hạn, phát triển nhà cung cấp Việt Nam đến mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ.

Tại phiên trò chuyện do ông David Tuan Anh Nguyen, Giám đốc Điều hành NordCham Việt Nam, điều phối, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen chia sẻ về ý nghĩa của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) đối với doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực thủy sản, công nghiệp hàng hải và năng lượng xanh.

“Cùng với Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Na Uy - Việt Nam, Hiệp định Thương mại Tự do EFTA - Việt Nam mang lại động lực mới cho quan hệ kinh tế Na Uy - Việt Nam và củng cố nền tảng cho doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam”, Đại sứ Stein Iversen cho biết.

Theo Đại sứ Na Uy, thế mạnh của Bắc Âu về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm phù hợp với các lĩnh vực như năng lượng xanh, công nghiệp hàng hải, nuôi trồng thủy sản và kinh tế tuần hoàn. Ông khuyến khích doanh nghiệp tận dụng động lực hợp tác, tăng cường quan hệ đối tác và chuyển hóa chuyên môn của Bắc Âu thành cơ hội kinh doanh cụ thể tại Việt Nam.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng

Tại phiên thảo luận do bà Hiền Nguyễn, Quản lý Khu vực của Vestas tại Việt Nam, điều phối, đại diện Carlsberg Việt Nam, APM Terminals và Công ty Cổ phần Phúc Sinh chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Các diễn giả phiên Đối thoại Cấp cao về Chuyển hoá động lực thành hành động.

Ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng Tích hợp của Carlsberg Việt Nam, đề cập cam kết lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam và kế hoạch đầu tư mới tại Đà Nẵng, Huế được công bố trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác logistics để mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Cơ hội không chỉ nằm ở những khoản đầu tư lớn của các tập đoàn Bắc Âu, mà còn ở việc đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Một số doanh nghiệp đã đồng hành cùng dự án mở rộng của chúng tôi nay đã trở thành nhà cung cấp đạt chuẩn của Carlsberg tại châu Á”, ông Peter Wachenschwanz chia sẻ.

Câu chuyện này cho thấy một khía cạnh hợp tác được doanh nghiệp đề cập tại diễn đàn: phát triển quan hệ cung ứng có thể tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn quốc tế.

Ở góc độ đầu tư hạ tầng, ông Dan Jian, Trưởng bộ phận Đầu tư và Phát triển khu vực châu Á và Trung Đông của APM Terminals, nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn đối với thị trường Việt Nam. “Đối với APM Terminals, Việt Nam không phải là câu chuyện đầu tư ngắn hạn, mà là một thị trường chiến lược dài hạn. Với các nhà đầu tư hạ tầng, tính ổn định và khả năng dự báo càng đặc biệt quan trọng, bởi chúng tôi không ra quyết định theo từng tháng hay từng năm, mà dựa trên kỳ vọng cho nhiều thập kỷ tới”, ông Dan Jian cho biết.

Trong khi đó, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phúc Sinh, chia sẻ về việc lựa chọn máy móc của Đan Mạch phục vụ sản xuất cà phê và hồ tiêu chất lượng cao của Việt Nam. Theo ông, ngoài công nghệ, sự am hiểu thị trường và văn hóa cũng góp phần giúp các đối tác hợp tác thuận lợi. “Chúng tôi lựa chọn máy móc của Đan Mạch vì công nghệ, nhưng cũng vì con người đứng sau công nghệ đó. Đối tác Đan Mạch đã nhiều lần sang Việt Nam mỗi năm và thực sự am hiểu thị trường Việt Nam. Sự thấu hiểu văn hóa giúp hai bên hợp tác thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Phan Minh Thông chia sẻ.

Công nghệ và đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng xanh

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng số là những nội dung được đề cập tại phiên thảo luận do bà Stella Sevegran, Tổng Giám đốc DIGI-TEXX Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch NordCham Việt Nam, điều phối, với sự tham gia của Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi.

Đại sứ Phần Lan và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trong phiên đối thoại cùng Bà Stella Sevegran.

Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen đề cập các cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Phần Lan - Việt Nam, bao gồm trung tâm dữ liệu, giải pháp năng lượng cho hạ tầng số và phát triển công nghiệp. “Khu vực Bắc Âu được biết đến với khả năng kết hợp thành công kinh tế với phát triển bền vững. Phần Lan mang cách tiếp cận này đến Việt Nam thông qua các giải pháp thiết thực, công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác chiến lược”, Đại sứ Pekka Voutilainen cho biết.

Theo Đại sứ Phần Lan, việc kết hợp định hướng phát triển của Việt Nam với công nghệ, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của Phần Lan trong chuyển đổi xanh, giải pháp số, công nghiệp tiên tiến và hạ tầng bền vững có thể tạo ra giá trị lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả hai quốc gia.

Về phía Thụy Điển, Đại sứ Johan Ndisi đề cập mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm phát thải. Ông cho biết Thụy Điển đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh đồng thời cắt giảm mạnh lượng phát thải CO₂. “Việt Nam hiện đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và đồng thời đạt phát thải ròng bằng 0 và Thụy Điển cùng các nước Bắc Âu có thể là những đối tác đối thoại hữu ích về cách hiện thực hóa điều đó”, Đại sứ Johan Ndisi khẳng định.

Đại sứ Thụy Điển cũng khẳng định, đổi mới sáng tạo là những giải pháp thiết thực cho các vấn đề thực tiễn. Đây cũng là một trong những nội dung mà nước này có thể chia sẻ với Việt Nam trong quá trình hướng tới tăng trưởng gắn với giảm phát thải.

Qua các phiên thảo luận, Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 mở ra nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại, đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Những chia sẻ từ đại diện ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp góp phần làm rõ cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên, mở rộng quan hệ đối tác dài hạn và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh cụ thể tại Việt Nam, Bắc Âu và thị trường châu Âu.