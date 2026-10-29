Việt Nam – Bắc Âu chuyển cam kết hợp tác thành dự án cụ thể

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”, diễn đàn do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) phối hợp với đại sứ quán các nước Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tham dự có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng khoảng 150 đại diện cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp Việt Nam - Bắc Âu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Thu hút đầu tư gắn với phát triển năng lực trong nước

Phát biểu tại diễn đàn, ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam, nhận định quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Âu đang phát triển mạnh, với nhiều dấu mốc quan trọng trong chưa đầy 18 tháng.

Trong đó có thỏa thuận đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thụy Điển vào tháng 6-2025; việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Phần Lan năm 2025; thỏa thuận Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy vào tháng 4-2026 và việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông Thue Quist Thomasen, yêu cầu hiện nay là chuyển các cam kết ngoại giao thành quyết định đầu tư, hợp đồng, dự án và việc làm cụ thể tại Việt Nam.

Việt Nam cần thu hút những nhà đầu tư gắn bó lâu dài, tái đầu tư, đào tạo kỹ sư địa phương, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và tạo việc làm chất lượng cao. Đây cũng là thế mạnh của doanh nghiệp Bắc Âu, vốn chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Bắc Âu đã đầu tư, hoạt động tại Việt Nam. LEGO đầu tư nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại TPHCM, vận hành bằng năng lượng sạch. Carlsberg chú trọng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước và bao bì tuần hoàn. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tham gia phát triển hạ tầng, năng lượng; APM Terminals hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics. Pandora hướng đến vận hành nhà máy bằng 100% năng lượng tái tạo, sử dụng vàng và bạc tái chế...

Để thu hút dòng vốn chất lượng cao, Chủ tịch NordCham Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên: bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo; mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng xanh, trong đó có cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA); thúc đẩy hợp tác đồng phát triển giữa doanh nghiệp Bắc Âu với chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam. Với khoảng 200 doanh nghiệp hội viên, NordCham kêu gọi các bên thống nhất ít nhất một bước đi cụ thể sau diễn đàn, như tổ chức cuộc họp, khảo sát thực địa, triển khai dự án thí điểm hoặc đưa ra cam kết đầu tư.

TPHCM ưu tiên công nghệ, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khẳng định thành phố mong muốn doanh nghiệp Bắc Âu trở thành đối tác chiến lược trong thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, kết hợp thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm quản trị của Bắc Âu với tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, mở rộng hợp tác vượt ra ngoài quan hệ thương mại truyền thống. TPHCM hướng đến tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành phố mong muốn hợp tác vượt ra ngoài cung cấp vốn, hướng đến tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và năng lực đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các lĩnh vực ưu tiên gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh.

TPHCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Phiên đối thoại với các đại sứ về hợp tác thương mại Việt Nam - EFTA. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Tại các phiên đối thoại, đại biểu tập trung thảo luận cách chuyển những thỏa thuận cấp cao thành kết quả kinh tế thông qua đầu tư, ký kết hợp đồng và triển khai dự án; thúc đẩy hợp tác về hạ tầng xanh, công nghệ và chuỗi cung ứng bền vững.