Việt Nam - Ba Lan: Từ Đối tác Chiến lược đến liên kết chuỗi giá trị

Ba định hướng hợp tác từ Bộ Công Thương

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ hai nước; việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược mở ra cơ hội để hợp tác này mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngày càng cao, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ba Lan định hình hướng hợp tác mới: không chỉ mở rộng giao thương mà còn tăng cường liên kết sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị. Ba Lan có thế mạnh về công nghiệp, khoa học - công nghệ, logistics, hệ thống phân phối và giữ vai trò kết nối tại Trung - Đông Âu; Việt Nam có vị trí chiến lược trong ASEAN, hội nhập sâu rộng. Đó là điều kiện để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và ASEAN, còn doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Liên minh châu Âu (EU), trên nền tảng Hiệp định EVFTA.

Bộ trưởng nêu ba định hướng. Thứ nhất, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tháo gỡ rào cản về thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng ở các lĩnh vực có thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau. Thứ ba, phát huy vai trò các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối đối tác, hỗ trợ triển khai dự án và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Mục tiêu 6 tỷ USD hoàn toàn khả thi

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; Thủ tướng kỳ vọng hội nghị góp phần cụ thể hóa khuôn khổ này bằng những chương trình, dự án có giá trị lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Theo Thủ tướng, Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu và là nhà đầu tư lớn thứ 36 trong 154 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8%; 9 tháng năm 2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ. Ba Lan mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu, môi trường; Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác. Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao, và mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp cùng quyết tâm hành động.

Thủ tướng đề xuất bốn định hướng lớn.

Một là, nâng cao chất lượng hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ.

Hai là rà soát, kịp thời tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Ba là thúc đẩy kết nối giao thông - vận tải. Thủ tướng hoan nghênh Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội và đề nghị sớm nghiên cứu kết nối đường sắt, bổ sung cho tuyến vận tải biển Á - Âu.

Bốn là tăng cường liên kết doanh nghiệp, kinh doanh bền vững, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên đào tạo, sử dụng nhân lực tại chỗ.

Với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả, ổn định, bền vững.

Từ thương mại truyền thống sang hợp tác công nghiệp

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông thẳng thắn nhìn nhận cơ cấu thương mại hai nước còn chưa cân đối, quy mô đầu tư qua lại chưa tương xứng tiềm năng, hai bên cần đa dạng hóa kim ngạch và tạo thuận lợi hơn cho đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Ba Lan chỉ ra các lĩnh vực giàu triển vọng: dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, có ứng dụng cả trong giao thông và bảo vệ hạ tầng trọng yếu; vũ trụ và công nghệ cao, như quan sát trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh kết hợp trí tuệ nhân tạo. Theo ông, Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN, còn Ba Lan là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU. Doanh nghiệp Ba Lan đóng góp công nghệ, kinh nghiệm, nguồn vốn; đối tác Việt Nam đóng góp hạ tầng sản xuất và sự am hiểu thị trường, cùng phát triển sản phẩm mới cho thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi về cơ hội hợp tác trong hàng không, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng và công nghệ vũ trụ, với sự tham gia của PGZ, Rosomak, Cenzin, Tập đoàn WB, Adamed Pharma/Davipharm, TZF Polfa và Cơ quan Vũ trụ Ba Lan.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị các bên duy trì kết nối, đẩy mạnh trao đổi thông tin, xác định đối tác phù hợp và triển khai những đề xuất hợp tác khả thi.