Việt Nam-Ba Lan tiến hành tham vấn lãnh sự lần thứ nhất

Toàn cảnh cuộc tham vấn. (Nguồn: Cục Lãnh sự)

Cuộc họp được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết về chủ trương, quy định của mỗi bên liên quan đến lãnh sự, xuất nhập cảnh, cư trú, từ đó thảo luận phương hướng thúc đẩy tạo thuận lợi cho công dân hai nước trong các thủ tục liên quan.

Phía Việt Nam đề nghị Ba Lan quan tâm, cải tiến thủ tục duyệt cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Ba Lan vì mục đích công tác, lao động, học tập, đoàn tụ gia đình, rút ngắn thời hạn xem xét cấp mới, cấp đổi thẻ cư trú cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Ba Lan.

Cuộc họp được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết về chủ trương, quy định của mỗi bên liên quan đến lãnh sự, xuất nhập cảnh, cư trú, từ đó thảo luận phương hướng thúc đẩy tạo thuận lợi cho công dân hai nước trong các thủ tục liên quan. (Nguồn: Cục Lãnh sự)

Phía Ba Lan đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đối với sở tại, mong muốn ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam sang Ba Lan du học đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam rà soát, thống nhất những biện pháp cải thiện, đẩy nhanh duyệt cấp thị thực, thẻ cư trú.

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm của nhau về thực tiễn triển khai Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công (Công ước Apostille), ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo hộ công dân.

Trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước đang ngày càng được củng cố, số lượng công dân hai nước đi lại, du lịch tăng nhanh, hai bên đều nhất trí cần tiếp tục đối thoại để tăng cường hiểu biết và thiết lập các cơ chế, biện pháp tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân hai nước đồng thời thống nhất tổ chức tham vấn lãnh sự Việt Nam-Ba Lan lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2027.

Đoàn công tác thăm thực tế Cục Lãnh sự Ba Lan. (Nguồn: Cục Lãnh sự)