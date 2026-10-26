Việt Nam – Ba Lan thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng. Thủ tướng kỳ vọng hội nghị sẽ cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Ba Lan bằng các chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư dài hạn, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam- Ba Lan.

Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu, đứng thứ 36/154 quốc gia và vùng lãnh thổ về đầu tư tại Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8%; 9 tháng năm 2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo Thủ tướng, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, kết nối thị trường, liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng. Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt và môi trường; Việt Nam có lợi thế về chế biến, cảng biển, nguồn nhân lực và mạng lưới 18 FTA với hơn 60 đối tác. Nếu khai thác hiệu quả các lợi thế bổ trợ, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD hoàn toàn khả thi. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai các định hướng trọng tâm nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lên tầm cao mới.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu và môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thứ hai, tháo gỡ rào cản hợp tác, rà soát các vướng mắc về thể chế, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan và tiêu chuẩn; đồng thời tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý.

Thứ ba, tăng cường kết nối giao thông, vận tải, đa dạng hóa các tuyến hàng không, đường biển và nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt, tạo thuận lợi cho giao thương, đầu tư. Thủ tướng đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw – Hà Nội.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và phát triển bền vững, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng tại Ba Lan; ưu tiên đào tạo, sử dụng lao động tại chỗ, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và cam kết đầu tư dài hạn.

Thủ tướng khẳng định, với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm đối tác, cùng phát triển những dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị bền chặt, sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng tầm Đối tác chiến lược, đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với hơn 75 năm quan hệ ngoại giao, hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đa dạng hóa thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp ﻿Việt Nam- Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk đánh giá Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ năm 2020, tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại song phương. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các cơ hội, hai nước cần tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể và xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài.

Thủ tướng Donald Tusk đề xuất tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng gồm dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và các công nghệ có ứng dụng kép; công nghệ vũ trụ và công nghệ hiện đại, trong đó chú trọng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm chung.

Thủ tướng Donald Tusk nêu rõ, tham vọng chung của hai nước phải là chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN, trong khi Ba Lan là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Để hiện thực hóa tiềm năng này, hai nước cần tăng cường đối thoại, minh bạch hóa quy định, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi về chứng nhận và tiếp cận nguồn vốn, qua đó tháo gỡ rào cản, thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Ba Lan có nhiều thế mạnh bổ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế. Ba Lan có lợi thế về công nghiệp, khoa học công nghệ, logistics và phân phối, giữ vị trí quan trọng tại Trung Đông Âu; trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, có vị thế chiến lược tại ASEAN. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, tăng cường hiện diện tại ASEAN và EU. Cùng với EVFTA, hai bên cần cụ thể hóa lợi thế thành các hợp đồng thương mại, dự án đầu tư và chương trình hợp tác thiết thực.

Bộ trưởng nhấn mạnh ba định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Ba Lan: Cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định; đẩy mạnh thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng; phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp để kết nối đối tác, triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các doanh nghiệp Ba Lan thảo luận bên lề hội nghị.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Ba Lan; đồng thời tin tưởng, với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự định hướng của lãnh đạo hai nước và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục phát triển, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước tập trung trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hàng không, dược phẩm, y tế và công nghiệp vũ trụ. Phía Ba Lan có sự tham gia của đại diện Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan, Tập đoàn Vũ khí Ba Lan, hãng hàng không LOT, Adamed Pharma cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức chuyên ngành. Đại diện các bộ, ngành Việt Nam cũng chia sẻ triển vọng hợp tác, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án cụ thể giữa hai nước.