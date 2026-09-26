Việt Nam-Ba Lan thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và Thứ trưởng Tài chính Ba Lan Jurand Drop. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Với sự hỗ trợ và phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Cao Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến công tác và làm việc hiệu quả tại Ba Lan từ ngày 20 đến 24/9/2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cùng Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan và thành phố Wroclaw.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng, tổng hợp, thẩm tra và sử dụng quyết toán ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình quyết toán; khai thác thông tin quyết toán phục vụ quản lý ngân sách và hoạch định chính sách tài khóa; quản lý tài chính ở địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo thành phố Wroclaw. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Hai bên đồng thời tập trung trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, góp phần vào quá trình hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn công tác Bộ Tài chính, Đại sứ Hà Hoàng Hải cho biết, chuyến công tác góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan tài chính Việt Nam-Ba Lan; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trong thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hai nước.