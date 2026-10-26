Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác du lịch

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ba Lan trong suốt chiều dài lịch sử, từ sứ mệnh hòa bình của con tàu Kilinski đến những công trình giáo dục, y tế như Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tại Nghệ An, Trường Trung học Phổ thông Việt Nam - Ba Lan, Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những dấu ấn của chuyên gia Ba Lan trong việc hợp tác văn hoá, trong đó có việc bảo tồn các di sản của Việt Nam như di tích cố đô Huế, Tháp Chàm ở Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ba Lan và sẽ xem xét tích cực khả năng mở rộng phạm vi miễn thị thực cho công dân Ba Lan, phù hợp với pháp luật và quy định của Việt Nam; đề nghị Ba Lan cũng xem xét tích cực miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai Thủ tướng cũng khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch, thể thao, tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; trùng tu di tích lịch sử; thúc đẩy hợp tác thể thao, trao đổi giữa Ủy ban Olympic hai nước.

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những nội dung được hai nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam sau 16 năm, Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ sự ngạc nhiên, ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, coi đây là một điển hình hiếm có trong lịch sử thế giới.

Nhắc lại chuyến thăm Hội An và hoạt động tưởng niệm kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), Thủ tướng Donald Tusk xúc động khẳng định Việt Nam và Ba Lan có điểm chung là đều trân trọng các giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh di sản của kiến trúc sư Kazik cần tiếp tục được gìn giữ, trở thành biểu tượng chung của tình hữu nghị hai nước; đồng thời khẳng định các chuyên gia Ba Lan sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí về việc tiếp tục phát huy những giá trị mà kiến trúc sư Kazik để lại, đồng thời đề nghị hai bên tìm kiếm các nguồn lực mới nhằm duy trì và mở rộng hợp tác bảo tồn di sản.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và đề nghị tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Olympic hai nước, hỗ trợ vận động viên Việt Nam tập huấn tại Ba Lan trong các môn thể thao thế mạnh như bóng chuyền, quần vợt, điền kinh.

Về du lịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng khách du lịch Ba Lan đến Việt Nam, hiện đứng thứ ba trong các thị trường thuộc Liên minh châu Âu, sau Đức và Pháp; đồng thời hoan nghênh kế hoạch mở đường bay thẳng đến Việt Nam của Hãng hàng không LOT, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và phát triển kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk chứng kiến Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong và Phó Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan Robert Kupiecki trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan

Ba Lan đang nổi lên là một trong những thị trường châu Âu có tốc độ tăng trưởng khách đến Việt Nam cao.

Năm 2024, Việt Nam đón 51.157 lượt khách Ba Lan. Sang năm 2025, con số này tăng 42,6%, đạt khoảng 73.000 lượt, cho thấy dư địa lớn để khai thác thị trường khách Ba Lan.

Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2026, khách du lịch từ Ba Lan đến Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 61.000 lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Ba Lan trở thành thị trường khách lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU).

Sự tăng trưởng của thị trường này được thúc đẩy bởi các chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, trong đó có việc triển khai thị thực điện tử (e-visa) từ tháng 2.2017 và nâng thời hạn e-visa lên tối đa 3 tháng từ ngày 15.8.2023.

Theo Nghị quyết 229/NQ-CP của Chính phủ, công dân Ba Lan được hưởng chính sách miễn thị thực 45 ngày đi du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam, có hiệu lực thực hiện từ ngày 15.8.2025 đến ngày 14.8.2028. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều du khách Ba Lan đến du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội, 3 chuyến /tuần, chuyến bay khai trương dự kiến trong năm 2027 sẽ tạo điều kiện kết nối các điểm đến giữa hai nước gần hơn báo giờ hết.

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng được hai bên chú trọng. Tiêu biểu là Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam theo hình thức B2C được tổ chức tại Ba Lan ngày 22.6.2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Với đà tăng trưởng tích cực của thị trường khách Ba Lan, cùng triển vọng mở đường bay thẳng và thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ, việc trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, góp phần tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi với báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (nhất là về phát triển năng lượng tái tạo), nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược (đường sắt, đóng tàu, giao thông), chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Việc trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa hai Bộ được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, góp phần tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng và an ninh phi truyền thống.

Hai bên cũng nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược; nâng cao, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ba Lan về hợp tác khoa học và công nghệ nhằm xác định một số chương trình, dự án hợp tác ưu tiên có sản phẩm, kết quả cụ thể; thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước…

Mặt khác, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động; tăng cường hợp tác về đào tạo lao động kỹ năng cao và đào tạo nghề chất lượng, giúp người lao động Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Ba Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tạo thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Thủ tướng khẳng định hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác đa phương, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải; ủng hộ giải quyết tất cả các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu Ba Lan sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu trong chuyến thăm; nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Ba Lan tại châu Á; bày tỏ tin tưởng hai nước có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở lịch sử hợp tác lâu đời, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua.

Trước đó, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đã chứng kiến Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong và Phó Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan Robert Kupiecki trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan.

Bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quản lý, phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.