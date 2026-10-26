Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; xem xét đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Ba Lan có nhu cầu như nông - lâm - thủy - hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép và đưa các mặt hàng này thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á; Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác; phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác kinh tế; duy trì tham vấn chính trị thường xuyên cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Về kinh tế - thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng đánh giá việc kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024 còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên; nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030, trong đó hai bên cần tận dụng tối đa vị trí là cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN.

Hai Thủ tướng nhất trí tạo những điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm...; đánh giá cao và hoan nghênh Hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan và Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân chuyến thăm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ trao hai văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch.

Sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.