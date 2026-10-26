Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện tượng El Nino đã xuất hiện từ tháng 6/2026, có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Dự báo, nhiệt độ từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-2,0°C; lượng mưa năm 2026 thiếu hụt khoảng 20-40% so với trung bình nhiều năm làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân.