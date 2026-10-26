Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Thủ tướng khẳng định hai bên đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp lớn, tăng cường tin cậy chính trị với việc nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ trao đổi, phối hợp thường xuyên, kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030; nhất trí tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của khuôn khổ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU nhằm thúc đẩy lợi ích chung, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược của mỗi nước, bảo đảm chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Quang Vinh.

Hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (nhất là về phát triển năng lượng tái tạo), nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược (đường sắt, đóng tàu, giao thông), chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Quang Vinh.

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Donald Tusk nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ. Hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước; cho biết hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tại thị trường của nhau; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, rào cản đối với doanh nghiệp.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Ảnh: Quang Vinh.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và trao đổi sinh viên, tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh sự tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: Quang Vinh.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định Ba Lan ủng hộ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Ba Lan tiếp tục phát triển, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trước đó, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan.