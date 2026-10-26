Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Sáng 26/10, sau cuộc hội đàm tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí để thông tin về những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Trên cơ sở tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam – Ba Lan phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất hơn, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Ba Lan và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam – Ba Lan giai đoạn 2026–2030.

Nền tảng hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ba Lan trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhắc lại những dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước, Thủ tướng đề cập đến sứ mệnh hòa bình của tàu Kilinski, mang tên anh hùng dân tộc Ba Lan Jan Kilinski, từng đưa cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đồng bào miền Nam ra Bắc trong giai đoạn 1954–1955.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công.

Sự hỗ trợ của Ba Lan còn được ghi dấu qua nhiều công trình giáo dục, y tế và công nghiệp tại Việt Nam, tiêu biểu như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tại Nghệ An, Trường THPT Việt Nam – Ba Lan và Nhà máy đóng tàu Hạ Long tại Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực văn hóa, các chuyên gia Ba Lan đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác bảo tồn, trùng tu nhiều di sản của Việt Nam, trong đó có Quần thể di tích Cố đô Huế, các tháp Chăm tại Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam từng học tập, trưởng thành tại Ba Lan. Đây là lực lượng góp phần duy trì và củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Đánh giá kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự đồng thuận cao trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Thủ tướng Lê Minh Hưng và những người bạn Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan.

Theo Thủ tướng Ba Lan, bất chấp những biến động của tình hình quốc tế, quan hệ Việt Nam – Ba Lan vẫn duy trì đà phát triển tích cực, dựa trên sự gắn bó lịch sử, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và những thành quả hợp tác đã đạt được.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi họp báo.

Ông đặc biệt ghi nhận vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết và sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước và những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, Thủ tướng Ba Lan bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng sâu sắc, hiệu quả và thực chất, được cụ thể hóa bằng các hành động và chương trình hợp tác thiết thực.

Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại châu Á, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược không chỉ ghi nhận những thành tựu hợp tác đã đạt được, mà còn tạo khuôn khổ mới để hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ song phương trong giai đoạn tới.