Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại cuộc hội đàm hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời chứng kiến trao 2 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, du lịch.

Thủ tướng khẳng định, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp cận thị trường ASEAN.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (nhất là về phát triển năng lượng tái tạo), nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược (đường sắt, đóng tàu, giao thông), chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược; đưa hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, lao động, giao lưu nhân dân thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương; tăng số học bổng; tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; trùng tu di tích lịch sử; thúc đẩy hợp tác thể thao, trao đổi giữa Ủy ban Olympic hai nước.

Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Minh Châu)

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Donald Tusk nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ. Hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chứng kiến trao 2 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, du lịch. (Ảnh: Minh Châu)

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đã chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước trao đổi 2 văn kiện hợp tác, bao gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan.