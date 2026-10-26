Việt Nam – Ba Lan: Tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 26/10, sau cuộc hội đàm tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm và việc hai nước thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, cùng Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam – Ba Lan giai đoạn 2026–2030.

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến trao hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ba Lan trong suốt chiều dài lịch sử. Quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng để hai nước đưa hợp tác bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất hơn.

PHẤN ĐẤU ĐƯA KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG ĐẠT 6 TỶ USD VÀO NĂM 2030

Thông báo kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về sáu nhóm giải pháp lớn nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Trước hết, hai nước thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Thủ tướng cho biết, trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên sẽ nghiên cứu thiết lập cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, tạo khuôn khổ phối hợp thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rào cản trong thương mại và đầu tư.

Về kinh tế, hai nước xác định tạo đột phá thực chất trong hợp tác thương mại, đầu tư; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam xác định Ba Lan là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu. Đồng thời, Việt Nam nỗ lực trở thành cửa ngõ, điểm đến và nền tảng để doanh nghiệp Ba Lan và các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là đường sắt, đóng tàu, giao thông; chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại họp báo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hai nước thống nhất nâng tầm hợp tác thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai bên sẽ phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ba Lan về hợp tác khoa học và công nghệ, xác định các chương trình, dự án ưu tiên có sản phẩm, kết quả cụ thể; tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm địa chất, khoáng sản chiến lược, công nghệ xanh, chuyển đổi số, môi trường, cảnh báo thiên tai, bảo tồn di sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản và công nghệ sau thu hoạch.

Hai nước cũng nhất trí làm sâu sắc hợp tác quốc phòng – an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống.

ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐI VÀO CHIỀU SÂU, THỰC CHẤT

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai Thủ tướng thống nhất đưa giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân trở thành nền tảng bền vững của quan hệ song phương.

Hai nước sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu; tăng số lượng học bổng, thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và bảo tồn di sản.

Các đại biểu tham dự họp báo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw – Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác lao động, tăng cường đào tạo lao động kỹ năng cao và đào tạo nghề chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Ba Lan hoạt động tại Việt Nam.

Về hợp tác đa phương, hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược thể hiện sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại châu Á, Thủ tướng Donald Tusk đánh giá tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, chưa được khai thác đầy đủ.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Ba Lan, hai nước cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Donald Tusk cũng đề cao việc tăng cường kết nối hàng không, du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp, coi đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển.

Hai Thủ tướng bày tỏ tin tưởng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2030 sẽ tạo nền tảng đưa quan hệ Việt Nam – Ba Lan phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.