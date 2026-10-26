Việt Nam - Ba Lan tạo động lực mới cho hợp tác sau nâng cấp quan hệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, tạo khuôn khổ và động lực mới để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tranh thủ mọi cơ hội, tạo đột phá trong hợp tác, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi; khuyến khích Ba Lan trở thành nhà đầu tư hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng và công nghệ sinh học; mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, vi sinh học và nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị; đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và giáo dục.

Nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Hai bên đánh giá cao việc Hãng hàng không LOT của Ba Lan khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước, coi đây là bước tiến quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư song phương.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định đây là cộng đồng cần cù, chịu khó, chăm chỉ lao động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan.

Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.