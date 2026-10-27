Việt Nam - Ba Lan phấn đấu đưa thương mại song phương đạt 6 tỷ USD

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từ ngày 24 - 26/10/2026 đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan, mở ra giai đoạn hợp tác mới trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn

Mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, gắn kết lợi ích và mở rộng hợp tác.

Trong khuôn khổ quan hệ mới, Việt Nam coi Ba Lan là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu. Về phía Ba Lan, Việt Nam được xác định là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á và một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á.

Đáng chú ý, hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, xác định những lĩnh vực ưu tiên và định hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá, những thế mạnh của Ba Lan về công nghiệp, khoa học, công nghệ, giáo dục và kinh tế biển phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Việc kết hợp những lợi thế này với thị trường, năng lực sản xuất và vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, chuyến thăm còn góp phần củng cố mạng lưới đối tác của Việt Nam tại châu Âu, tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU phát triển thực chất, hiệu quả.

Về hợp tác chính trị, hai nước nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, các kênh, nhất là cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có việc nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và duy trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Hướng tới mục tiêu thương mại song phương 6 tỷ USD vào năm 2030

Một trong những kết quả đáng chú ý của chuyến thăm là việc Việt Nam và Ba Lan thống nhất mục tiêu cụ thể trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 6 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai nước sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), giảm rào cản và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Cùng với thương mại, Việt Nam và Ba Lan khuyến khích các dự án đầu tư trong những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm, năng lượng và logistics. Qua đó, phát huy vai trò cửa ngõ của mỗi nước vào thị trường ASEAN và EU.

Không chỉ tập trung vào thương mại, hai bên còn thống nhất tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nhu cầu sản xuất.

Các lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghệ cao cũng được xác định là những hướng hợp tác có tiềm năng phát triển lâu dài.

Trong chuyến thăm, hai Thủ tướng đã chứng kiến trao hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch. Hai bên cũng hoan nghênh việc Hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, kinh doanh và giao lưu nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chú trọng đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.

Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết, trọng tâm trước mắt là cụ thể hóa Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 thành các chương trình, dự án cụ thể, xác định rõ cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt được.

Hai bên sẽ sớm vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, lựa chọn những dự án ưu tiên có tính khả thi, đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh: "Thước đo thành công của khuôn khổ Đối tác chiến lược là những cam kết được thực hiện, những dự án được triển khai và những lợi ích người dân, doanh nghiệp thực sự được hưởng".

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030; đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 6 tỷ USD vào năm 2030; thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch và logistics.