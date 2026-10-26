Việt Nam-Ba Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)