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Việt Nam-Ba Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Sau hội đàm, sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí 2 nước, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-ba-lan-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-post1144278.vnp