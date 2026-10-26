Việt Nam-Ba Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Muốn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, không thể chỉ đặt yêu cầu cao hơn đối với ngành Y tế, đằng sau mỗi kết quả điều trị là cả một hệ thống điều kiện về thể chế, tài chính, nhân lực, thuốc, thiết bị… và phương thức quản trị. Khi những điểm nghẽn này chưa được tháo gỡ đồng bộ, nỗ lực của người làm nghề khó có thể chuyển hóa thành chất lượng dịch vụ như mong đợi.